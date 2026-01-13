ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро
"Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро", заяви на брифинг в МС ръководителят на Координационния център за еврото Владимир Иванов.
От 1 февруари плащаме само в евро
"Няма проблеми при разплащането с банкови карти, снабдете се с необходимите банкноти и монети в евро, не чакайте последния момент. Всеки търговец може да си ги набави от търговските банки", каза още той.
По думите му няма основания за паника, до 30 юни могат да се обменят левове в евро, а в БНБ безсрочно. "Български пощи" ще обменя безплатно в същия срок в населените места без клонове на банки, до 1000 лева на ден за 1 лице, до 10 000 лева след предварителна заявка", допълни Иванов.
"След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти. За периода 5-9 февруари в "Български пощи" са осъществени над 22 000 операции на стойност 29,5 млн. В Софийска област са най-много - 11,3 млн. лева", каза още Иванов.
Относно сигналите за повишение на цените в ученическите столове, председателят на центъра посочи, че са започнали проверки в цялата страна. "В София са проверени 5 училища, при които е установено обоснован ръст на цените. След проверките доставчиците са върнали цените на нивата отпреди Нова година", отбеляза Иванов.
Председателят на ДКСБТ разкри, че след 5 януари са извършени 80 проверки на паркинги: "В тях е установено повишаване на цените при част от търговците, чакат се обяснения. Проверени са и редица лаборатории за медицински изследвания, като при 4 от тях е установен ръст на цените. На 3 ще бъдат образувани административно-наказателни производства".
По думите на изпълнителния директор на НАП Христо Марков процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, им дава повод да предположат, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения.
