ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка
Автор: Цоня Събчева 21:09Коментари (0)322
© Bulgaria ON AIR
Партиите, които формираха мнозинството и все още го формират в този парламент, се държат дефензивно, като се опитват да минимизират щетите. И общо взето добре се справят засега, особено ГЕРБ. А от партиите, които участваха или по някакъв начин подкрепиха протеста, започват битката за интерпретацията, чий е бил протестът. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио ФОКУС социалният антрополог Харалан Александров.

"Това е битка за душите и умовете на младите хора, които за първи път в това поколение действително излязоха на улиците, което разбира се е повод за много надежди, тъй като няма нищо по-лошо от това младите хора да са потънали, дистанцирани и апатични. Смятам, че партиите ще се наредят на опашка, за да пленят лидерите на това поколение, които чрез участието си в протеста и чрез ярките си публични позиции, заявяват политическа амбиция, независимо дали си дават сметка докрай, и най-накрая ги забелязахме", обясни гостът.

"Ако си уловил такова нещо и си отприщил такъв политико-психологическо-социален процес, носиш голяма отговорност и трябва да го управляваш. Това не е проста работа, нали, това не е като да се управляват партийните членове. Това се случва до голяма степен през социалните медии. Тези, които имат политтехнологията да задават правилните послания и да насочват енергията, но и гнева, вероятно имат голямо предимството. Това отново са ПП-ДБ, поне до момента. Виждаме обаче, че протестът си има собствен живот изглежда и радикализацията е естествено развитие в тези цветни революции. В този смисъл не е изненадващо, че започва да се радикализира поведението на лидерите им", каза още Александров.

Според него, планът е перманентна революция до пълна победа на добрите сили над "статуквото и мракобесното минало“.

"Очаквам веднага, в началото на новата година, да има мощен призив за мобилизация и за атака на следващото от бастиона на статуквото – най-вероятно прокуратурата, защото тя традиционно си е в този разказ, който те налагат, и съдебната система. Ще има обсаждане, очаквам от големи групи хора на други институции на властта", предполага антропологът.

Той предупреди за риск от радикализация и подмяна на демократичната легитимност с "управление от улицата“ на фона на активни протести в страната. По думите му се прави опит властта да бъде изземвана от институциите чрез постоянен натиск от протестни действия, което крие риск от навлизане в разрушителна фаза.

Тази динамика съвпада с ключови процеси като финализирането на влизането на България в еврозоната и политическия преход чрез ротация на мандатите. Липсата на ясна и навременна комуникация от страна на управляващите допълнително засилва общественото напрежение.

Александров смята, че протестите могат да имат корективна роля, но при висока тревожност в обществото най-радикалните политически сили имат шанс да овладеят и използват натрупаното недоволство за политическа цел.


Още по темата: общо новини по темата: 139
14.12.2025 »
13.12.2025 »
12.12.2025 »
12.12.2025 »
12.12.2025 »
12.12.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Балкани" за АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания з...
21:10 / 15.12.2025
Пуснаха от ареста двама от обвиняемите за смъртта на детето, падн...
20:41 / 15.12.2025
Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
19:37 / 15.12.2025
Очаква ни студена утрин
18:45 / 15.12.2025
Нападение и кражба в СПА столицата ни
18:15 / 15.12.2025
Осъдиха двама медици от Сливен за смъртта на дете
19:04 / 15.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Национална баскетболна лига сезон 2025/26
Протести срещу Бюджет 2026
Изграждането на АМ "Струма"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: