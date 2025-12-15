ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка
"Това е битка за душите и умовете на младите хора, които за първи път в това поколение действително излязоха на улиците, което разбира се е повод за много надежди, тъй като няма нищо по-лошо от това младите хора да са потънали, дистанцирани и апатични. Смятам, че партиите ще се наредят на опашка, за да пленят лидерите на това поколение, които чрез участието си в протеста и чрез ярките си публични позиции, заявяват политическа амбиция, независимо дали си дават сметка докрай, и най-накрая ги забелязахме", обясни гостът.
"Ако си уловил такова нещо и си отприщил такъв политико-психологическо-социален процес, носиш голяма отговорност и трябва да го управляваш. Това не е проста работа, нали, това не е като да се управляват партийните членове. Това се случва до голяма степен през социалните медии. Тези, които имат политтехнологията да задават правилните послания и да насочват енергията, но и гнева, вероятно имат голямо предимството. Това отново са ПП-ДБ, поне до момента. Виждаме обаче, че протестът си има собствен живот изглежда и радикализацията е естествено развитие в тези цветни революции. В този смисъл не е изненадващо, че започва да се радикализира поведението на лидерите им", каза още Александров.
Според него, планът е перманентна революция до пълна победа на добрите сили над "статуквото и мракобесното минало“.
"Очаквам веднага, в началото на новата година, да има мощен призив за мобилизация и за атака на следващото от бастиона на статуквото – най-вероятно прокуратурата, защото тя традиционно си е в този разказ, който те налагат, и съдебната система. Ще има обсаждане, очаквам от големи групи хора на други институции на властта", предполага антропологът.
Той предупреди за риск от радикализация и подмяна на демократичната легитимност с "управление от улицата“ на фона на активни протести в страната. По думите му се прави опит властта да бъде изземвана от институциите чрез постоянен натиск от протестни действия, което крие риск от навлизане в разрушителна фаза.
Тази динамика съвпада с ключови процеси като финализирането на влизането на България в еврозоната и политическия преход чрез ротация на мандатите. Липсата на ясна и навременна комуникация от страна на управляващите допълнително засилва общественото напрежение.
Александров смята, че протестите могат да имат корективна роля, но при висока тревожност в обществото най-радикалните политически сили имат шанс да овладеят и използват натрупаното недоволство за политическа цел.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 139
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Балкани" за АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания з...
21:10 / 15.12.2025
Пуснаха от ареста двама от обвиняемите за смъртта на детето, падн...
20:41 / 15.12.2025
Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
19:37 / 15.12.2025
Очаква ни студена утрин
18:45 / 15.12.2025
Нападение и кражба в СПА столицата ни
18:15 / 15.12.2025
Осъдиха двама медици от Сливен за смъртта на дете
19:04 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS