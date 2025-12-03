ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: Управляващите прекалиха с арогантността и ниската степен на възпитание
Действията на правителството и оттеглянето на бюджета според него са закъснели.
"Всички действия на правителството са със 72-часово закъснение. Ако бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест“, заяви Хампарцумян.
Той изрази надежда, че новата макрорамка ще включва балансирани разходи, съобразени с приходите. "Дали това правителство ще го направи, дали някое служебно правителство – някой ще трябва да го направи. Междувременно ще можем да харчим това, което сме харчили в началото на миналата година. Това ни се е случвало и друг път и донякъде даже е добре, защото всички тези свръхразходи няма да бъдат направени. Имаме разрушени системи на компетентност, на процеси и управление на публичните финанси на държавата. Всичко това трябва да се ремонтира дълбоко и в някои случаи да се изгради наново“, обясни финансистът.
В момента има криза на общественото доверие. Всяка криза обаче ражда своите лидери, допълни Левон Хампарцумян. "Може би още не ги познаваме, а може би ги познаваме, но не в това качество, в което бихме искали да ги видим. Един добре сглобен екип не е екип от някакви свръхчовеци и свръхспособни хора, а хора, които са склонни да потиснат егото си и да компенсират недостатъците един на друг и да акцентират върху положителните качества, за да вървим напред“, допълни той.
