Хампарцумян: Управляващите прекалиха с арогантността и ниската степен на възпитание

© Фокус Протестът отдавна не е само за бюджета. Управляващите просто прекалиха с арогантността и ниската степен на възпитание и социална чувствителност. Това каза Левон Хампарцумян – финансист и заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Действията на правителството и оттеглянето на бюджета според него са закъснели.



"Всички действия на правителството са със 72-часово закъснение. Ако бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест“, заяви Хампарцумян.



Той изрази надежда, че новата макрорамка ще включва балансирани разходи, съобразени с приходите. "Дали това правителство ще го направи, дали някое служебно правителство – някой ще трябва да го направи. Междувременно ще можем да харчим това, което сме харчили в началото на миналата година. Това ни се е случвало и друг път и донякъде даже е добре, защото всички тези свръхразходи няма да бъдат направени. Имаме разрушени системи на компетентност, на процеси и управление на публичните финанси на държавата. Всичко това трябва да се ремонтира дълбоко и в някои случаи да се изгради наново“, обясни финансистът.



В момента има криза на общественото доверие. Всяка криза обаче ражда своите лидери, допълни Левон Хампарцумян. "Може би още не ги познаваме, а може би ги познаваме, но не в това качество, в което бихме искали да ги видим. Един добре сглобен екип не е екип от някакви свръхчовеци и свръхспособни хора, а хора, които са склонни да потиснат егото си и да компенсират недостатъците един на друг и да акцентират върху положителните качества, за да вървим напред“, допълни той.