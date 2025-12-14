Хампарцумян: Не е краят на света, проблемът ни е друг

© bTV Последните седмици бюджетът на държавата за догодина беше особено коментиран. Най-вероятно обаче няма да има такъв скоро и ще влезем със стария в 2026-а. Какви рискове и предимства крие това?



На въпрос дали ще успеем да се самоиздърпаме от тази ситуация с бюджета, икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов отговори тази в студиото на "Тази неделя":



"За щастие няма как държавата напълно да заседне в крайна сметка. Тя ще се движи в някаква посока, но ще е на автопилот. В момента в кораба капитан няма. Въпросът е дали някой ще иска да поеме тази функция. Или по-скоро дали някого ще му дадат до поеме тази функция, защото ако съдим по това, което се случва в последните няколко дни – начина, по който се водят разговори и самата конфигурация в парламента, по-скоро отиваме на избори“.



"Това обаче означава, че ще сме без бюджет доста дълго време. Последните няколко години видяхме, че с удължителен бюджет проблеми като цяло по-скоро няма, държавата продължава да функционира, но ги гледахме за по-няколко месеца. Този път ще е доста по-дълъг този период“, обясни Николов.



По думите му едва след две тримесечия бъдещият финансов министър ще представи свой план за бюджет за 2026 година.



"Това е адекватният хоризонт за мен, в който ще имаме с демократичен мандат някаква форма на бюджет“, посочи икономистът.



"И друг път се е случвало. Не е краят на света. Случвало се и да се преработва бюджетът по няколко пъти на година. Така че не това е проблемът. Проблемът ни е друго“, отбеляза финансистът Левон Хампарцумян.



"Проблемът са клиентелистките мрежи, които са захранени с пари, договори и така нататък. Така че дори да се смени властта, те имат още да получават - тях вече ги пази Конституцията и Търговският закон. След това имаме имунната система на държавата във вид служби, прокурори, Висш съдебен съвет с изтекли мандати и така нататък, които пазят статуквото. Правителството си тръгна, ама те са там. Какво ще ги правим тях? Как ще реагират те в тези неща? Пак ли ще прибират хора по арестите за месеци“, отбеляза той.



"Площадът трябва да бъде нащрек, за да не се получи тежък рецидив на това, което виждахме последните месеци и което изкара хората на площада“, посочи Левон Хампарцумян и допълни, че работата не е свършила.



"Протестите просто показват проблеми. Решаването обаче става с помощта на институции, на процедури в тях", посочи още той.



"Важно е да обясним всъщност как работи удължителният бюджет и какво ще случи, ако не приемем такъв. На практика всички задължения, разписани в закон, ще се индексират по начин, по който са разписани в закон, ако не сме приели алтернативен закон за бюджета за 2026-та година, което най-вероятно няма да се случи“, коментира Адриан Николов.



И двамата бяха категорични, че до края на годината няма как да бъде приет този бюджет.



"Навсякъде, където в закон са записани процедури, механизми, автоматизми - за увеличение на заплати и разходи за персонал, те ще се увеличат, дори и да имаме удължение само на бюджета за 2025 година. Това означава, че МВР ще си получат големите бонуси. Това означава, че Министерството на отбраната ще си ги получи“, обясни икономистът.



Той обясни, че Законът за бюджетът не касае автоматичните закони.



"Именно това в момента е много важната работа на парламента. Това, което трябва да се свърши в следващите няколко седмици - да се приеме удължителен закон, който да блокира тези автоматични механизми поне за една година, както беше възложено във втория вариант на държавния бюджет, който, за съжаление, не успя да спаси правителството от падане“, коментира още той.