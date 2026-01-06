ИЗПРАТИ НОВИНА
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29
©
Монетите са в обращение. В момента стотинките се взимат от БНБ и се прибират за унищожаване. Процесът е сериозно предизвикателство. Няма да има недостиг на банкноти или монети, но винаги има възможност за ден-два да има забавяния в обмяната. 

Това каза в ефира на NOVA банкерът и финансист Левон Хампарцумян, по повод влизането на България в еврозоната и първоначалните неудобства при плащанията в евро и левове през януари.

Според Аксиния Баева от Българската ритейл организация не навсякъде процесът с плащането е гладък.

"Има голяма разлика в големите и малките магазини - в големите сякаш всичко е изрядно, а в малките не.

Какво ще стане с къдравите цени - ние работим на европейски цени. От следващия сезон започваме да работим по официално подадената ценова листа в евро", подчерта тя. 

 Хампарцумян коментира и множество сигнали от клиенти на банки, че трябва да подписват множество документи само за да сменят левовете си в евро. Други пък се оплакват, че банката им отказала да превалутира по-голяма сума. 

"Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент. А ако сте клиент на банката - всичко се знае и става много по-бързо. 

За тегленето на по-големи суми в кеш, независимо дали е лев или евро, е нужно да се уведоми предварително банката. Има по-голямо натоварване по това време на годината, но много бързо ще се сложат в ред нещата", категоричен е той. 

На въпрос "Кога ще усетим ефекта и ползите за икономиката?" Хампарцумян отговори:

"Незабавно ще го разберем. Поне тези хора, които са в бизнеса. Новите цени няма да се превалутират. От тук можем да се качим до Лисабон например с парите в джоба, без да се налага да сменяме. Вече сме част от А-отбора на света. България си купи нов костюм, с който може да се покаже сред най-големите", подчерта той.

"Да охладим малко ентусиазма. Четем публикации за автоматичен ръст - близо двоен, на заплати и приходи, но това е несериозно. Трябва да се повиши производителността", подчерта от своя страна Баева.


