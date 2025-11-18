Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година

© Не сме заплашени от катастрофа, както през 1997-а. Заплашени ще сме, ако имаме непродуктивни дефицитни бюджети и икономически трудности. Не очаквайте криза с купони, но човекът е свикнал да му е по-широко около врата, и не са му приятни икономическите трудности.



Това каза прочутият роден финансист и бивш шеф на голяма банка у нас Левон Хампарцумян в "Пресечна точка“ по NOVA.



Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Причините са нарастващите разходи за труд на местните производители, както и високите цени на вноса. На този фон ръстът на заплатите ще се забави заради стремежа на частния сектор да запази конкурентоспособността си. Това са част от изводите в есенната макроикономическа прогноза на ЕК за страната ни през следващата година, каза още той.



Финансистът определи бюджета като некреативен.



Левон Хампарцумян смята, че бюджетът е направен така, че да задоволи колкото се може повече бъдещи избиратели на управляващите, и това е основната му цел.



Политиците имат две цели. Едната е да имат достъп до разпределението на нашите пари с обещания, и второто нещо, правейки това, пак да ги изберат, ако може. Тези две неща са основните цели на всеки един бюджет, заяви Хампарцумян.



Управляващите очакват да гласуват за тях. Дали ще гласуват, е друг въпрос, тъй като народната любов е изменчива работа. Половин, един милион директно зависят от управляващите.



От техните служби, работа, достъпи до публични пари, субсидии. Така че те нямат причина да искат драматична промяна и реформи, продължи банкерът.



Хампарцумян коментира и думите на Кристалина Георгиева за имотния пазар.



“Невероятната експанзия на ипотечното кредитиране крие рискове, защото имотният пазар е първият, който пада, когато настъпят кризи или стагнации в икономиката. Той е и последният, който остава, но не може да ядем тухли и керемиди".



“В България имаме разбирането, че трябва да притежаваме жилища. Ако човек възнамерява да живее в него, малко си е надценил възможностите, но ще оцелее. Но този, който го е взел за инвестиции, трябва да знае, че инвестира в една изключително волатилна и податлива на всякакви външни влияния сфера. И може да загуби много пари", предупреди Хампарцумян.