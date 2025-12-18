ЗАРЕЖДАНЕ...
|Грипът набира скорост
Като основни мерки за предпазване специалистът посочи носенето на маски при контакт със заразно болни, редовното проветряване на помещенията, избягването на близък контакт при наличие на симптоми и ваксинирането. "През последните години интересът към противогрипните ваксини расте. Миналата година почти никой от имунизираните при нас не се появи с клинична картина на грип. Това е сериозен успех“, посочи д-р Колев.
По думите му има нарастващ интерес и сред по-младите хора, както и сред родителите на малки деца, включително към назалната ваксина, която обаче тази година е била в ограничени количества. "През последните две-три седмици забелязваме увеличаване на заболеваемостта от респираторни вируси, но в никакъв случай все още не сме в ситуация на грипна епидемия“, подчерта д-р Колев в NOVA.
Според него данните към момента показват, че сериозна грипна вълна у нас е малко вероятна преди средата на януари. "Можем да бъдем спокойни. Едва ли до средата на януари ще има тежка грипна вълна, поне това показват очакванията и информацията, с която разполагаме“, обясни лекарят. Той обаче предупреди, че в Западна Европа, включително във Великобритания, вече има отчетливо повишение на случаите на грип, което създава риск и за България заради интензивните пътувания по празниците.
"В България вече има изолирани проби от грипни вируси. Те все още са под 10%, но в най-близко бъдеще този процент вероятно ще се увеличи“, допълни д-р Колев. По думите му именно празничните събирания и престоят в затворени помещения с много хора са сред най-сериозните рискови фактори за разпространение на вирусите.
