Гражданин: В няколко магазина ми отказаха да платя с жълти стотинки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:59
Гражданин сигнализира за сериозен проблем с приемането на жълтите стотинки в търговските обекти в страната. Според него, в рамките на последните две седмици, някои магазини отказват да приемат монети с малка номинална стойност, което води до неудобство и стрес за клиентите.

"От четири магазина, които посетих за последните дни, на три от тях ми върнаха жълтите стотинки, а на един отказаха да ги приемат, въпреки че става дума за сума от едва 0.50 лв.“, споделя гражданин от Асеновград в социалните мрежи.

"Имам общо 5 лв. в жълти стотинки, които сега стоят неизползваеми, дори за билети за градския транспорт на детето ми.“

Той подчертава, че подобна ситуация е изключително объркваща: "На един и същи район, на разстояние от 100 метра, едни магазини ги приемат, а други – не.“

Гражданинът призовава за логично обяснение и яснота по въпроса с приема на жълтите стотинки в търговската мрежа и заявява готовност да подаде жалби срещу обекти, отказващи да приемат официалните монети.

Въпросът поставя на дневен ред темата за стандартизацията и практическата приложимост на малките номинали в ежедневната търговия и неудобствата за обикновените потребители.

Според информация, предоставена от БНБ, на нейните гишета ще може да обменяме неограничен брой пари без такси и това ще важи завинаги. В София ще има 3 места, на които БНБ ще приема левове. Освен в столицата, банкноти и монети ще може да се обменят в Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.


Има машини за обмяна на монети. Там жалващите се не пробваха ли?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

