ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гражданин: В няколко магазина ми отказаха да платя с жълти стотинки
"От четири магазина, които посетих за последните дни, на три от тях ми върнаха жълтите стотинки, а на един отказаха да ги приемат, въпреки че става дума за сума от едва 0.50 лв.“, споделя гражданин от Асеновград в социалните мрежи.
"Имам общо 5 лв. в жълти стотинки, които сега стоят неизползваеми, дори за билети за градския транспорт на детето ми.“
Той подчертава, че подобна ситуация е изключително объркваща: "На един и същи район, на разстояние от 100 метра, едни магазини ги приемат, а други – не.“
Гражданинът призовава за логично обяснение и яснота по въпроса с приема на жълтите стотинки в търговската мрежа и заявява готовност да подаде жалби срещу обекти, отказващи да приемат официалните монети.
Въпросът поставя на дневен ред темата за стандартизацията и практическата приложимост на малките номинали в ежедневната търговия и неудобствата за обикновените потребители.
Според информация, предоставена от БНБ, на нейните гишета ще може да обменяме неограничен брой пари без такси и това ще важи завинаги. В София ще има 3 места, на които БНБ ще приема левове. Освен в столицата, банкноти и монети ще може да се обменят в Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1405
|предишна страница [ 1/235 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 30 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ще пътуваме с единен електронен билет за автобус, влак, самолет и...
10:47 / 18.11.2025
Арендатор на 4600 декара: Без дългосрочни договори няма как да ин...
10:28 / 18.11.2025
Близо 16 хил. вече няма да се редят на опашките за помощи
10:39 / 18.11.2025
Блудство с дете в хранителен магазин в Родопите!
09:35 / 18.11.2025
Експерт: Може да се инвестира в имоти, без да ги купувате
09:33 / 18.11.2025
С колко са се повишили цените на горивата при съседите?
10:03 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS