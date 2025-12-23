Голяма верига магазини в България замразява цените на над 4000 продукта заради еврото!

© Kaufland замразява цените на малко над 4 000 продукта от 29 декември 2025 г. до 13 април 2026 г., включително. Кампанията обхваща стоки от основни хранителни и нехранителни групи, необходими за ежедневието на всяко домакинство. Продуктите от кампанията могат да бъдат разпознати по жълтите етикети. Инициативата цели подкрепа на домакинствата при преминаването към новата валута.



Асортиментът от продукти в кампанията включва над 10 категории – хляб и тестени изделия, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, зърнени храни, замразени и консервирани храни, слънчогледово олио, десерти, напитки, деликатеси, перилни препарати, домакински и козметични продукти, както и храна за домашни любимци. Повечето от включените в кампанията артикули са от собствените марки на ритейлъра.



"С инициативата за замразяване на редовните цени на над 4 000 продукта даваме ясно послание, че Kaufland стои до българските домакинства и ги подкрепя в процеса по преминаване към новата валута. Голяма част от включените в кампанията продукти са от собствените ни марки, което е и наша гаранция за тяхното качество“, коментира Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България.