© Фокус виж галерията Брутална тапа на АМ "Тракия" в посока София на влизане в ремонта преди Пазарджик, съобщи редовен читател на "Фокус".



По думите му само в този участък забавянето е с над 30 минути.



Припомняме, че заради ремонтите по магистралата шофьорите всекидневно са принудени да чакат с часове в задръствания.



Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!