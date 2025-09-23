ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Голяма тапа на АМ "Тракия"
Припомняме, че от АПИ съобщиха, че на 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ "Тракия“. Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.
Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други.
На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 697
|
|предишна страница [ 1/117 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Реалният сектор изкарва парите, но получава по-малко о...
08:47 / 23.09.2025
Започват нови ремонти на АМ "Тракия"
08:16 / 23.09.2025
Проф. Рачев: Лятото приключва точно след 48 часа
08:12 / 23.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение ...
08:10 / 23.09.2025
Ако днес се оплачете от живота – това ще влоши ситуацията
07:42 / 23.09.2025
Първият есенен ден ще е летен
07:46 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS