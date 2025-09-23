ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Голяма тапа на АМ "Тракия"
Автор: Цвети Христова 09:26Коментари (0)425
© Фокус
виж галерията
За голяма тапа на АМ "Тракия", съобщи читател на "Фокус". Движението е затруднено на 34 км в посока София заради ремонт. Шофирайте внимателно.

Припомняме, че от АПИ съобщиха, че на 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ "Тракия“. Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други.

На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.


Още по темата: общо новини по темата: 697
23.09.2025 Започват нови ремонти на АМ "Тракия"
22.09.2025 От утре затварят за ремонт три участъка на АМ "Тракия"
22.07.2025 Нови забранителни знаци по АМ "Тракия"
04.07.2025 Участък от АМ "Тракия" остана без аварийна лента
27.06.2025 Нови ограничения по АМ "Тракия" край Пловдив
25.06.2025 Отново ограничават движението по АМ "Тракия" край Пловдив
предишна страница [ 1/117 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Реалният сектор изкарва парите, но получава по-малко о...
08:47 / 23.09.2025
Започват нови ремонти на АМ "Тракия"
08:16 / 23.09.2025
Проф. Рачев: Лятото приключва точно след 48 часа
08:12 / 23.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение ...
08:10 / 23.09.2025
Ако днес се оплачете от живота – това ще влоши ситуацията
07:42 / 23.09.2025
Първият есенен ден ще е летен
07:46 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
14:01 / 21.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
12:31 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
Олиото стигна цената на зехтина
Грипна епидемия обхвана страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: