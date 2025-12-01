ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Голяма наша банка с промени от 31 декември до 2 януари заради еврото
В периода 31 декември – 2 януари банковите системи ще бъдат пренастроени към работа с евро, а през празничните дни картите ще могат да се използват за плащания на ПОС терминали и онлайн, включително в новогодишната нощ, с изключение на кратък интервал за техническо пренастройване, започващ в 22:00 ч. на 31 декември.
След полунощ всички картови плащания ще се извършват в евро, а банкоматната мрежа ще започне поетапно да разпространява евробанкноти, като пълното пренастройване ще бъде завършено до един час след настъпването на новата година.
УниКредит Булбанк уведомява своите клиенти, че до края на 2025 г. всички АТМ устройства ще изплащат суми в левове, но от първите часове на 2026 г. тегленето ще бъде възможно единствено в евро. Банката препоръчва на своите клиенти да осигурят достатъчна наличност по картите си преди празничните дни и да предвидят известна сума в брой в левове за новогодишната нощ, като левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари в периода на двойно обращение.
Депозитните банкомати ще приемат вноски в левове до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г., след което функцията временно ще бъде спряна. В началото на януари 2026 г. депозитите ще бъдат възобновени, но вече само в евро.
До 30 юни 2026 г. всички клонове с касова дейност ще приемат левови вноски на каса по лични сметки без допълнителна такса. В допълнение, банката организира приемането и обмяната на български монети - от януари до края на юни 2026 г. обмяната ще бъде безплатна, като в определени филиали ще се приемат неограничени количества монети, задължително предварително сортирани.
Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от тяхното преиздаване. Балансът, ПИН кодът, номерът на картата и начините за използване на АТМ и ПОС терминали се запазват. От началото на 2026 г. максималната сума за еднократен депозит ще бъде до 9990 евро, като броят на банкнотите зависи от модела на банкомата. За внасяне на средства, равни или над 750 евро, ще се изисква декларация за произход на средствата. Менюто "Плащане на сметки на АТМ“ ще бъде премахнато, като остава възможността за плащане чрез B-pay.
За удобство и спокойствие на клиентите, УниКредит Булбанк редовно публикува актуалната информация и новини относно процеса на преминаване към единната европейска валута в специалната секция "Важно за еврото“ на официалния сайт на банката.
Банката представи и своя Дигитален Евро Асистент – специално разработен чатбот, задвижван от изкуствен интелект, който вече е достъпен на сайта на УниКредит Булбанк. Той отговаря на най-често задаваните въпроси за въвеждането на еврото, предоставя актуални данни за срокове, новини, промени и ключови събития, свързани с процеса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1443
|предишна страница [ 1/241 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В тази патрулка е загинал нищо неподозиращият полицай
13:13 / 01.12.2025
Кола буквално влетя в заведение на паркинг на "Лидл"
12:35 / 01.12.2025
Политолог: Бюджетът беше просто поводът, а не истинската причина ...
11:51 / 01.12.2025
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата ...
11:03 / 01.12.2025
Алибегов: Нищо не налагаше това поскъпване, всичко е 100% спекула...
10:14 / 01.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха...
10:10 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS