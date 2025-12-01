ИЗПРАТИ НОВИНА
Голяма наша банка с промени от 31 декември до 2 януари заради еврото
Автор: Вилислава Ветренска 12:46
©
Присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. е съпътствано от редица технически и организационни промени, които целят да осигурят плавен преход към новата валута.

В периода 31 декември – 2 януари банковите системи ще бъдат пренастроени към работа с евро, а през празничните дни картите ще могат да се използват за плащания на ПОС терминали и онлайн, включително в новогодишната нощ, с изключение на кратък интервал за техническо пренастройване, започващ в 22:00 ч. на 31 декември.

След полунощ всички картови плащания ще се извършват в евро, а банкоматната мрежа ще започне поетапно да разпространява евробанкноти, като пълното пренастройване ще бъде завършено до един час след настъпването на новата година.

УниКредит Булбанк уведомява своите клиенти, че до края на 2025 г. всички АТМ устройства ще изплащат суми в левове, но от първите часове на 2026 г. тегленето ще бъде възможно единствено в евро. Банката препоръчва на своите клиенти да осигурят достатъчна наличност по картите си преди празничните дни и да предвидят известна сума в брой в левове за новогодишната нощ, като левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари в периода на двойно обращение.

Депозитните банкомати ще приемат вноски в левове до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г., след което функцията временно ще бъде спряна. В началото на януари 2026 г. депозитите ще бъдат възобновени, но вече само в евро.

До 30 юни 2026 г. всички клонове с касова дейност ще приемат левови вноски на каса по лични сметки без допълнителна такса. В допълнение, банката организира приемането и обмяната на български монети - от януари до края на юни 2026 г. обмяната ще бъде безплатна, като в определени филиали ще се приемат неограничени количества монети, задължително предварително сортирани.

Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от тяхното преиздаване. Балансът, ПИН кодът, номерът на картата и начините за използване на АТМ и ПОС терминали се запазват. От началото на 2026 г. максималната сума за еднократен депозит ще бъде до 9990 евро, като броят на банкнотите зависи от модела на банкомата. За внасяне на средства, равни или над 750 евро, ще се изисква декларация за произход на средствата. Менюто "Плащане на сметки на АТМ“ ще бъде премахнато, като остава възможността за плащане чрез B-pay.

За удобство и спокойствие на клиентите, УниКредит Булбанк редовно публикува актуалната информация и новини относно процеса на преминаване към единната европейска валута в специалната секция "Важно за еврото“ на официалния сайт на банката.

Банката представи и своя Дигитален Евро Асистент – специално разработен чатбот, задвижван от изкуствен интелект, който вече е достъпен на сайта на УниКредит Булбанк. Той отговаря на най-често задаваните въпроси за въвеждането на еврото, предоставя актуални данни за срокове, новини, промени и ключови събития, свързани с процеса.


