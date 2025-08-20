ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Голяма българска банка обяви безплатна услуга
Като допълнителна придобивка банката предлага на клиентите си до края на 2025 г. да внасят средства по левовите сметки без такса във всеки клон на банката, за да улесни плавния преход към еврото.
От няколко месеца сумите по левовите сметки вече се виждат и в евро чрез дигиталните канали на банката, а от 1 януари 2026 г. всички сметки ще се визуализират основно в евро с възможност за преглед и в левова равностойност за период от 12 месеца. Превалутирането ще бъде автоматично и безплатно, като курсът е фиксиран – 1 евро = 1.95583 лева, а всички наличности ще запазят стойността си. Банковите услуги ще продължат без промяна, само вече в новата валута, а закръглянето на сумите ще се извършва по стандартни математически правила, до втория знак след десетичната запетая.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бивш министър с трогателно послание към съпругата си
19:07 / 20.08.2025
Телефони, поставени в пъпеш, в печка и в туба с лечебен гел опита...
19:04 / 20.08.2025
Младежът, паднал от атракцион в Слънчев бряг, вече е изписан от б...
19:13 / 20.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик...
18:13 / 20.08.2025
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. л...
16:44 / 20.08.2025
КЗК започва проучване на пазара на олиото заради възможно повишав...
16:05 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS