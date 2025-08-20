ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Голяма българска банка обяви безплатна услуга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:31Коментари (0)454
©
С въвеждането на еврото като официална валута в България от Пощенска банка уверява, че преходът ще бъде лесен и неусетен за клиентите ѝ. От банката посочват, че промяната ще донесе удобство при пътуване и пазаруване както в страната, така и в чужбина, ще елиминира разходите за превалутиране и ще внесе повече стабилност и предвидимост в цените. Освен това клиентите ще могат да се възползват от по-атрактивни условия за кредитиране, а бизнесът и икономиката ще станат по-конкурентоспособни.

Като допълнителна придобивка банката предлага на клиентите си до края на 2025 г. да внасят средства по левовите сметки без такса във всеки клон на банката, за да улесни плавния преход към еврото. 

От няколко месеца сумите по левовите сметки вече се виждат и в евро чрез дигиталните канали на банката, а от 1 януари 2026 г. всички сметки ще се визуализират основно в евро с възможност за преглед и в левова равностойност за период от 12 месеца. Превалутирането ще бъде автоматично и безплатно, като курсът е фиксиран – 1 евро = 1.95583 лева, а всички наличности ще запазят стойността си. Банковите услуги ще продължат без промяна, само вече в новата валута, а закръглянето на сумите ще се извършва по стандартни математически правила, до втория знак след десетичната запетая.


Още по темата: общо новини по темата: 1214
19.08.2025 Големи банки у нас удължат срока за безплатно обръщане на лева в евро?
19.08.2025 Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
19.08.2025 Кредитен консултант: На пазара се наблюдава истерия
19.08.2025 Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
19.08.2025 Ако след 10 години намерите в дома си левове, ще можете да ги обмените в
евро
18.08.2025 Десислава Николова: Не използвайте чейндж бюра, а банки - някои вече премахват таксите за внасяне на пари в брой
предишна страница [ 1/203 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бивш министър с трогателно послание към съпругата си
19:07 / 20.08.2025
Телефони, поставени в пъпеш, в печка и в туба с лечебен гел опита...
19:04 / 20.08.2025
Младежът, паднал от атракцион в Слънчев бряг, вече е изписан от б...
19:13 / 20.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик...
18:13 / 20.08.2025
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. л...
16:44 / 20.08.2025
КЗК започва проучване на пазара на олиото заради възможно повишав...
16:05 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
България в еврозоната
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: