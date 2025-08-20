Голяма българска банка обяви безплатна услуга

© С въвеждането на еврото като официална валута в България от Пощенска банка уверява, че преходът ще бъде лесен и неусетен за клиентите ѝ. От банката посочват, че промяната ще донесе удобство при пътуване и пазаруване както в страната, така и в чужбина, ще елиминира разходите за превалутиране и ще внесе повече стабилност и предвидимост в цените. Освен това клиентите ще могат да се възползват от по-атрактивни условия за кредитиране, а бизнесът и икономиката ще станат по-конкурентоспособни.



Като допълнителна придобивка банката предлага на клиентите си до края на 2025 г. да внасят средства по левовите сметки без такса във всеки клон на банката, за да улесни плавния преход към еврото.



От няколко месеца сумите по левовите сметки вече се виждат и в евро чрез дигиталните канали на банката, а от 1 януари 2026 г. всички сметки ще се визуализират основно в евро с възможност за преглед и в левова равностойност за период от 12 месеца. Превалутирането ще бъде автоматично и безплатно, като курсът е фиксиран – 1 евро = 1.95583 лева, а всички наличности ще запазят стойността си. Банковите услуги ще продължат без промяна, само вече в новата валута, а закръглянето на сумите ще се извършва по стандартни математически правила, до втория знак след десетичната запетая.