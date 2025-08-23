© Facebook виж галерията Пожар гори в местността "Св. Георги", която се намира над Сливен. Това потвърдиха от ГД Пожарна безопасност и защита на населението за "Фокус".



Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа.



Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място работят 6 екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци, както и от Държавното горско стопанство.



В района духа силен вятър, но всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.



