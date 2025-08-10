ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям пожар гори близо до плаж Каваци
Автор: Георги Кирилов 16:39Коментари (0)799
© Фокус
виж галерията
Голям пожар близо до плаж Каваци, предаде репортер на "Фокус". Запалила се е каравана в района.

На място има пожарни екипи, които вече гасят огъня.

Припомняме, че днес е в сила екстремален риск от пожари.


