ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
ОПГ-то е действала от около месец, предимно нощем. Разследващите са иззели към 7 тона дизелово гориво. По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.
Наглата кражба, при която бе източено незаконно около 7 тона дизелово гориво за около 7 млн. лв. Четиримата извършители са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде наложена мярка "постоянен арест". Двама от престъпната група са криминално проявени. Полицай разкри подробности за престъпното деяние. Горивото е източено южно от Стара Загора от тръбопровод на "Лукойл", по която е отивало към нефтобаза край града. Полицията не знае за какъв период от време е извършено деянието и по кое време е извършена кражбата.
Престъпниците са направили пробив в тръбата и оттам са го източвали с маркучи в съдове, които по-късно са натоварвани на превозни средства и откарвани на друго място. Това разкри обясни прокурор Нейка Тенева от Окръжна прокуратура - Стара Загора в ефира на Нова телевизия.
Мястото, на което е направен пробива в тръбата, е било обрасло с трева.
От прокуратурата обявиха, че не разполагат с информация дали преди това са източвани и други количества гориво, и е извършвана търговия с тях, но гарантираха, че задържаните 7 тона няма как да бъдат продадени.
Полицията получила сигнал за незаконните действия и проверила случая. Според ком. Яръков схемата съществува от дълго време – над месец. "Предполагаме, че са имали информация кога по тръбата тече гориво, но не сме установили от къде или от кого я получават", допълни Тенева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Николай Денков: В бюджета има "нагли и небалансирани искания"
09:55 / 09.11.2025
Изчезналата Стефани вече си е у дома
08:49 / 09.11.2025
Производители: От 35 години не сме виждали такава суша
09:25 / 09.11.2025
Дъжд и облаци ще ни тормозят в неделя
08:44 / 09.11.2025
Близки на Стефани: Огромно благодаря
22:29 / 08.11.2025
Бащата на Сияна похвали държавата
21:27 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS