ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Четиримата, обвинени за източване на тонове гориво, остават в ареста
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:35Коментари (0)251
© БТВ
Съдът в Стара Загора остави четиримата обвинени за източването на горивото в ареста.

Адвокатите казаха, че ще обжалват. Според защитата "Лукойл" не са казала до момента, че имат щета. Според прокуратурата предстои разпит на представител на рафинерията. Задържаните са обвинени в кражба на над 7 тона дизел директно от тръбата на бургаската рафинерия.

Обвинени са Янко Михайлов на 31 години, Иван Йовчев и Пламен Пейчев – на 36 години, и Жеко Господинов на 42 години.  Срещу четиримата има повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група и извършване на кражба в особено големи размери, информира бТВ. 

Ако бъдат признати за виновни, Наказателният кодекс предвижда затвор от 10 до 20 години затвора. 

В средата на седмицата двама от обвинените бяха задържани на място в землището на село Загоре, край Стара Загора в момент, в който точат гориво от тръбопровода.  В този тръбопровод е бил изграден кран, от който горивото се е източвало и се е съхранявало в подземен съд в близост за тръбопровода.

Оттам с два автомобила, всеки от които със съдове с вместимост около тон, горивото било транспортиран до хале в покрайнините на Стара Загора, където пък е било съхранявано в 10-тонни цистерни. Това стана ясно днес в съдебната зала.

Четиримата обвиняеми за кражбата ще останат ли за постоянно в ареста?

Според прокуратурата до разкриването на групата се е стигнало след използването и на специални разузнавателни средства. Адвокатите на задържаните обаче са категорични, че към този момент няма достатъчно доказателства за авторство на техните подзащитни в тежкото деяние, в което са обвинени.

"Към настоящия момент считам, че е на лице обоснованото предположение, че са извършили престъплението, както и че са на лице доказателства, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление“, коментира Нейка Тенева, наблюдаващ прокурор в Окръжната прокуратура в Стара Загора.


Още по темата: общо новини по темата: 2
09.11.2025 »
09.11.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кристина Димитрова: Коварен хепатит, а не алкохолът, докара цироз...
14:47 / 09.11.2025
Иво Сиромахов: Нека да говорим с факти
14:42 / 09.11.2025
Отвориха Прохода на Републиката
14:52 / 09.11.2025
Повечето основни хранителни продукти и плодовете не спират да пос...
13:56 / 09.11.2025
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма...
14:17 / 09.11.2025
Деница Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък...
12:57 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
13:14 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Болести и зарази
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: