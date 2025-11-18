ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивският съд потвърди мярката на колегите си от Стара Загора за кражбите от тръбопровода на "Лукойл"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:05Коментари (0)435
© bTV
Архив
Пловдивският апелативен съд потвърди взетата от Окръжен съд – Стара Загора мярка за неотклонение задържане под стража спрямо четирима мъже, обвинени в кражба на дизелово гориво.

Срещу Я. М., И. Й., Ж. Ж. и П. П. са повдигнати по две обвинения. Първото е за това, че в периода 03.11.2025 г. – 05.11.2025 г. в землището на с. Загоре, област Стара Загора, чрез използване на два леки автомобила и технически средства са отнели чужди движими вещи – дизелово гориво, около 7 тона от владението на "Лукойл - България“ ЕООД, като кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Второто обвинение е, че през месец юли 2025 г. в гр. Стара Загора единият от обвиняемите се е сговорил с другите трима да вършат в страната престъпления с цел да се набави имотна облага.

За кражбата в особено големи размери предвиденото в закона наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода и конфискация на цялото или на част от имуществото на дееца, а за сговарянето - до 6 години лишаване от свобода.

Апелативните съдии приеха, че от събраните до момента доказателства, може да се направи обосновано предположение, че четиримата задържани са съпричастни към престъпленията, в които са обвинени. И за двете деяния законът предвижда наказание лишаване от свобода над 5 години.

Съдът прецени, че няма опасност всеки един от обвиняемите да се укрие, но има опасност при по-лека мярка за неотклонение всеки от тях да извърши престъпление. Отчетени са  конкретните обстоятелства, както и механизмът на извършване на престъплението, сочещи за висока степен на организираност и синхронизиране на обвиняемите помежду им с оглед реализиране на поставената престъпната цел, много добрата техническа обезпеченост при кражбата на дизелово гориво, както и високата обществена опасност на деянието и на дейците. Затова апелативният съд потвърди мерките за неотклонение задържане под стража и за четиримата.

Определението на апелативния съд е окончателно.


Още по темата: общо новини по темата: 3
09.11.2025 Четиримата, обвинени за източване на тонове гориво, остават в ареста
09.11.2025 Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма доказателства, че подзащитните ни имат съпричастност към извършеното деяние
09.11.2025 Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на
"Лукойл"






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
16:26 / 18.11.2025
Невиждана у нас технология откриват край Пловдив
16:00 / 18.11.2025
Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив
15:03 / 18.11.2025
Пловдивчанин: Опасно и гнусно преживяване
16:31 / 18.11.2025
Шофьор на автобус кандидатства за наглец на седмицата
13:38 / 18.11.2025
Чудесна инициатива в "Кауфланд" и "Лекси" в Пловдив
12:29 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Обвиниха Лена Бориславова във фалшификация на документи
Глобален срив блокира достъпа до сайтове в цял свят, включително и в Б
Инвалид е жестоко убит
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: