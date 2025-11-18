ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивският съд потвърди мярката на колегите си от Стара Загора за кражбите от тръбопровода на "Лукойл"
Срещу Я. М., И. Й., Ж. Ж. и П. П. са повдигнати по две обвинения. Първото е за това, че в периода 03.11.2025 г. – 05.11.2025 г. в землището на с. Загоре, област Стара Загора, чрез използване на два леки автомобила и технически средства са отнели чужди движими вещи – дизелово гориво, около 7 тона от владението на "Лукойл - България“ ЕООД, като кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.
Второто обвинение е, че през месец юли 2025 г. в гр. Стара Загора единият от обвиняемите се е сговорил с другите трима да вършат в страната престъпления с цел да се набави имотна облага.
За кражбата в особено големи размери предвиденото в закона наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода и конфискация на цялото или на част от имуществото на дееца, а за сговарянето - до 6 години лишаване от свобода.
Апелативните съдии приеха, че от събраните до момента доказателства, може да се направи обосновано предположение, че четиримата задържани са съпричастни към престъпленията, в които са обвинени. И за двете деяния законът предвижда наказание лишаване от свобода над 5 години.
Съдът прецени, че няма опасност всеки един от обвиняемите да се укрие, но има опасност при по-лека мярка за неотклонение всеки от тях да извърши престъпление. Отчетени са конкретните обстоятелства, както и механизмът на извършване на престъплението, сочещи за висока степен на организираност и синхронизиране на обвиняемите помежду им с оглед реализиране на поставената престъпната цел, много добрата техническа обезпеченост при кражбата на дизелово гориво, както и високата обществена опасност на деянието и на дейците. Затова апелативният съд потвърди мерките за неотклонение задържане под стража и за четиримата.
Определението на апелативния съд е окончателно.
