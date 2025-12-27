ЗАРЕЖДАНЕ...
|Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти
Смарагдовозелено. Това е елементът, по който най-лесно можете да разпознаете истинската евробанкнота. Той присъства на всички банкноти, независимо от техния основен цвят и номинал, разказва главният касиер на БНБ.
Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Например в случая 50, когато се наклони, то се променя цвета от смарагдовозелено към тъмносиньо. Много трудно се подправя този елемент."
Серия "Европа", която основно ще бъде в обръщение у нас, има по-наситен цвят от първата, отпечатана през 2002 година. Погледнати на светлина, банкнотите имат вграден в хартията образ на богинята Европа, която присъства и в холограмната лента от двете страни на всяко евро.
Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Освен портретния воден знак на богинята Европа, може да се види също и номиналната стойност, също така и основното изображение на банкнотата, което в случая е прозорци и врати."
Надписът ЕВРО на български и инициалите на ЕЦБ на кирилица са други специфични елементи, които присъстват на евробанкнотите. Експертите от БНБ съветват какво да правим, когато се съмняваме в истинността им.
Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Винаги казваме пипни, наклони и погледни. Какво правим, когато пипаме една банкнота? Прокарваме през хартията, разбира се усещаме нейния звук. Разбира се, тя е от памук и затова лесно се чува нейният звук. Типичен за памучна хартия. Усеща се релеф."
Ако в ръцете ви попадне банкнота от 500 евро, която вече не се отпечатва от ЕЦБ, това не е повод за никаква тревога. Тя е законно платежно средство и всяка банка ще я приеме или ще я развали на по-дребни банкноти.
Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Ако някой има съмнение, че банкнотата е фалшива, какво трябва да направи? Ако се окаже фалшива, не я задържайте при себе си. Разбира се, хубаво е да се обадите на 112 или близкото полицейско управление да кажете, аз притежавам такава. Или излъгаха ме, или нещо се е случило. Не е редно тя да се прокарва отново в обращение, защото е наказуемо."
11 печатници в Европа произвеждат евробанкноти, след което те се разпределят между различните национални банки, като всяка година заедно с ЕЦБ се изчислява необходимият брой банкноти, които влизат в обращение.
Евромонети произвежда всяка страна членка на еврозоната. А българските в момента се отсичат от Монетния двор и този на Словакия. Заради големия интерес към тях, днес касите на БНБ работиха извънредно.
"Даваш 40 лв., получаваш два стартови комплекта. Подаряваш ги след това на децата, приятели, на роднини."
"За подарък, няма да ги харча, няма да ги пипам."
По повод коментарите, че машините, с които е произвеждан българският лев, се унищожават - от БНБ отговарят, че машините са универсални и не са предназначени за определен вид валута. И че само се настройват за всеки конкретен вид. А машините на Монетния двор, вместо българските монети и стотинки, продължават да работят, като отсичат евромонетите с българска национална страна.
