ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти
Автор: ИА Фокус 21:17Коментари (0)410
©
Четири дни до приемането на еврото у нас. През януари разплащането ще бъде двойно - с евро и с лева. Стартови пакети с евромонети с българска страна и днес можеха да се купят от касите на БНБ, които работиха извънредно заради многото желаещи. С какви евробанкноти ще се разплащаме и много важно как да ги разпознаваме - специално пред камерата на БНТ застана главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

Смарагдовозелено. Това е елементът, по който най-лесно можете да разпознаете истинската евробанкнота. Той присъства на всички банкноти, независимо от техния основен цвят и номинал, разказва главният касиер на БНБ.

Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Например в случая 50, когато се наклони, то се променя цвета от смарагдовозелено към тъмносиньо. Много трудно се подправя този елемент."

Серия "Европа", която основно ще бъде в обръщение у нас, има по-наситен цвят от първата, отпечатана през 2002 година. Погледнати на светлина, банкнотите имат вграден в хартията образ на богинята Европа, която присъства и в холограмната лента от двете страни на всяко евро.

Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Освен портретния воден знак на богинята Европа, може да се види също и номиналната стойност, също така и основното изображение на банкнотата, което в случая е прозорци и врати."

Надписът ЕВРО на български и инициалите на ЕЦБ на кирилица са други специфични елементи, които присъстват на евробанкнотите. Експертите от БНБ съветват какво да правим, когато се съмняваме в истинността им.

Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Винаги казваме пипни, наклони и погледни. Какво правим, когато пипаме една банкнота? Прокарваме през хартията, разбира се усещаме нейния звук. Разбира се, тя е от памук и затова лесно се чува нейният звук. Типичен за памучна хартия. Усеща се релеф."

Ако в ръцете ви попадне банкнота от 500 евро, която вече не се отпечатва от ЕЦБ, това не е повод за никаква тревога. Тя е законно платежно средство и всяка банка ще я приеме или ще я развали на по-дребни банкноти.

Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Ако някой има съмнение, че банкнотата е фалшива, какво трябва да направи? Ако се окаже фалшива, не я задържайте при себе си. Разбира се, хубаво е да се обадите на 112 или близкото полицейско управление да кажете, аз притежавам такава. Или излъгаха ме, или нещо се е случило. Не е редно тя да се прокарва отново в обращение, защото е наказуемо."

11 печатници в Европа произвеждат евробанкноти, след което те се разпределят между различните национални банки, като всяка година заедно с ЕЦБ се изчислява необходимият брой банкноти, които влизат в обращение.

Евромонети произвежда всяка страна членка на еврозоната. А българските в момента се отсичат от Монетния двор и този на Словакия. Заради големия интерес към тях, днес касите на БНБ работиха извънредно.

"Даваш 40 лв., получаваш два стартови комплекта. Подаряваш ги след това на децата, приятели, на роднини."

"За подарък, няма да ги харча, няма да ги пипам."

По повод коментарите, че машините, с които е произвеждан българският лев, се унищожават - от БНБ отговарят, че машините са универсални и не са предназначени за определен вид валута. И че само се настройват за всеки конкретен вид. А машините на Монетния двор, вместо българските монети и стотинки, продължават да работят, като отсичат евромонетите с българска национална страна.


Още по темата: общо новини по темата: 1534
27.12.2025 Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
27.12.2025 МВР с апел: Не вярвайте на изгодни оферти за обмен на валута!
27.12.2025 Как ще се превалутират и закръглят първите ни заплати в евро?
27.12.2025 Касите на БНБ работят извънредно днес
27.12.2025 Младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто
26.12.2025 Пазете се от измами в първите дни от въвеждане на еврото
предишна страница [ 1/256 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:55 / 27.12.2025
Издадоха оранжев код за Пловдив и още 11 области
17:10 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания
17:05 / 27.12.2025
Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавк...
16:20 / 27.12.2025
Това не е селището на Дядо Коледа, тази зимна приказка се намира ...
16:56 / 27.12.2025
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 ев...
15:39 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: