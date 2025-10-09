ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
Автор: Илиана Пенова 17:17Коментари (0)255
©
До 1 януари 2026 г. официалната валута е българският лев.Официалният фиксиран курс – 1 EUR = 1.95583 BGN. Не приемайте "различен курс“.

Обменяйте пари САМО на официални места, съветват от Главна дирекция "Национална полиция":

банки или пощенски станции (за населени места, където няма клонове на банка), където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса.

БНБ ще обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето!

Внесете левовете си в банковата си сметки преди 1 януари 2026 г., така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно!

Внимавайте за измами!

Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари.

Не давайте пари, лична и банкова информация на непознати.

Ако не сте сигурни – питайте!

Попитайте в банката, пощата или кметство. При съмнение за измама – обадете се на 112.

Бъдете внимателни, не бързайте и не се доверявайте на непознати!

Подробна и полезна информация за въвеждането на еврото в България може да намерите в линка в първия коментар


Още по темата: общо новини по темата: 1324
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
предишна страница [ 1/221 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите дни
14:52 / 09.10.2025
Ето я новата магистрала "Тракия"
13:46 / 09.10.2025
Милена Ангелова: Чейндж бюрата ощетяват гражданите, "парите под д...
12:57 / 09.10.2025
Предлагат право на почасов отпуск за водене на дете до градина ил...
12:37 / 09.10.2025
ИТН предлага до 6 години затвор за намеса на журналисти в личния ...
12:36 / 09.10.2025
Експерт: Среброто поскъпва по-бързо и от златото
12:17 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Цяла плантация марихуана е разкрита от полицията в Пловдивско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: