Мислех да не пиша нищо, защото ми стана малко мъчно като го чух. И се питам дали ще има някой в цялата държава, който да каже: "Е какво толкова?!"

Но понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно. Това написа във фейсбук профила си водещата Гергана Стоянова.

Поводът за нейните думи е влизането на Стефка Костадинова в политиката. Plovdiv24.bg припомня, че тя ще участва в предстоящата предизборна кампания за Народното събрание, като ще води листата в Пловдив на ДПС.

Днес политическата партия регистрира листата си в 16 МИР.

Въпреки че Гергана Стоянова не е посочила името на Костадинова в своя пост, то цитирането на 2 метра и 9 сантиметра е красноречиво, тъй като точно толкова е световният рекорд в дисциплината скок на височина от 1987 до 2024 година, който Стефка държеше.