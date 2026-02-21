ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Генерал: Там има скъп дрон с термокамери - или търсят хора, или бягат от хора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:32Коментари (0)1432
©
"Каквото се направи в огледа и през първите 48 часа, това е най-значимото. Този случай ми напомня за случая преди 30 години в Белгия. Там имаше голям педофилски скандал. Жандармерията държи селската територия, полицията - градската. Оказва се, че при претърсване в къщата му, в мазето са 2-3 вързани момичета. Белгийците решиха да съберат двете полиции и решиха въпроса с обективно получаване на информация и реализиране на действие", заяви бившият началник на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов.

Той коментира развитието на трагичния случай с шест жертви при Петрохан и Околчица. 

"ДАНС да бъде първи на местопрестъплението е малко вероятно. Кметът на Гинци споменава, че ДАНС първи са дошли, после казва, че се е объркал. Ръководителят на ДАНС не беше убедителен дали има човек на ДАНС. Въпросът е били ли са наблюдавания от ДАНС и къде е ролята на полицията", каза още ген. Миланов за Bulgaria ON AIR.

По думите му другото загадъчно обстоятелство е, че се подписва споразумение от министъра, без да се премине през цялата технология. 

Утре мога да си направя НПО Министерски съвет 2 или Народно събрание 4, даде пример гостът и алармира, че този подход НПО да изземват функциите на държавата е доста опасен. 

Ген. Румен Миланов отбеляза, че НПО-то на Ивайло Калушев се разполага в територия за контрол, където планината сама се пази. 

"Тези хора са доста интелигентни и грамотни, упражнявали са контрол и върху туристите, които са минавали там. Имаме горските инспектори по лова, горската стража, те дублират ли я... В МОСВ няма нито един сигнал от тях, те ходят там въоръжени", подчерта той. 

Там има скъп дрон с термокамери - или търсят хора, или бягат от хора, посочи още ген. Миланов.

"Приемаме, че това е ритуално самоубийство. Възниква въпросът кое ги принуди да се пристъпи към този ритуал, влизаме в сферата на догадките. Склонен съм да се разсекретят всички материали, за да стане ясно кой е крив и кой - прав. Държавата да вземе по-драстично отношение към службите, които не са си свършили работата. Всички служби да сложат картите на масата, за да се доближим до истината", коментира бившият шеф на НСО и НСБОП.


Още по темата: общо новини по темата: 252
21.02.2026 Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на труповете
21.02.2026 Токсиколог коментира медикамента, открит в кръвта на Калушев
21.02.2026 Ани Владимирова: Родители с високи претенции губят реална преценка за децата
си
21.02.2026 Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчица - самоубийство от отчаяние
20.02.2026 Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02.2026 Слави Трифонов: Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! 
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на тру...
14:20 / 21.02.2026
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен...
14:46 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: