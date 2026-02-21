Генерал: Там има скъп дрон с термокамери - или търсят хора, или бягат от хора

© "Каквото се направи в огледа и през първите 48 часа, това е най-значимото. Този случай ми напомня за случая преди 30 години в Белгия. Там имаше голям педофилски скандал. Жандармерията държи селската територия, полицията - градската. Оказва се, че при претърсване в къщата му, в мазето са 2-3 вързани момичета. Белгийците решиха да съберат двете полиции и решиха въпроса с обективно получаване на информация и реализиране на действие", заяви бившият началник на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов.



Той коментира развитието на трагичния случай с шест жертви при Петрохан и Околчица.



"ДАНС да бъде първи на местопрестъплението е малко вероятно. Кметът на Гинци споменава, че ДАНС първи са дошли, после казва, че се е объркал. Ръководителят на ДАНС не беше убедителен дали има човек на ДАНС. Въпросът е били ли са наблюдавания от ДАНС и къде е ролята на полицията", каза още ген. Миланов за Bulgaria ON AIR.



По думите му другото загадъчно обстоятелство е, че се подписва споразумение от министъра, без да се премине през цялата технология.



Утре мога да си направя НПО Министерски съвет 2 или Народно събрание 4, даде пример гостът и алармира, че този подход НПО да изземват функциите на държавата е доста опасен.



Ген. Румен Миланов отбеляза, че НПО-то на Ивайло Калушев се разполага в територия за контрол, където планината сама се пази.



"Тези хора са доста интелигентни и грамотни, упражнявали са контрол и върху туристите, които са минавали там. Имаме горските инспектори по лова, горската стража, те дублират ли я... В МОСВ няма нито един сигнал от тях, те ходят там въоръжени", подчерта той.



Там има скъп дрон с термокамери - или търсят хора, или бягат от хора, посочи още ген. Миланов.



"Приемаме, че това е ритуално самоубийство. Възниква въпросът кое ги принуди да се пристъпи към този ритуал, влизаме в сферата на догадките. Склонен съм да се разсекретят всички материали, за да стане ясно кой е крив и кой - прав. Държавата да вземе по-драстично отношение към службите, които не са си свършили работата. Всички служби да сложат картите на масата, за да се доближим до истината", коментира бившият шеф на НСО и НСБОП.