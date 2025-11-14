ИЗПРАТИ НОВИНА
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
Автор: Вилислава Ветренска 09:40
©
Красимир Георгиев и Габриела Сашова заявили в показанията си, че били "принудени" да извършват трите престъпления, в които са обвинени. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата в Перник. Двамата са обвинени в престъпен сговор, мъчения и убийства на животни, както и за създаване на порнографско съдържание.

"Лицата понастоящем са задържани и очакваме съдът да насрочи разпоредително заседание", коментираха от прокуратурата.

"Това време беше необохдимо, за да се съберат изключително много доказателства. Ключовите експертизи са на съдържанието на видеофайловете, които са иззети от устройствата на обвиняемите. Говорим за около 1 година период, това са множество деяния", казаха още от прокуратурата.

Единият от обвиняемите е отказал да даде обяснения, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата не е установила кой ги е принуждавал. Не уточняват кой от двамата е казал версията. 

Взети са предвид и показанията на купувачи на видеата. За жестокостта към животните обвиняемите ги грози от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. "В момента Красимир е в затвора в София, а Габриела в Сливенския затвор", казаха от прокуратурата в Перник.


Още по темата:
12.11.2025 Прокуратурата даде на съд садистите, измъчвали животни до смърт. Вземали до 700 евро на клип
29.05.2025 Нов тревожен сигнал от Пловдив за насилие над животни
29.05.2025 Международно разследване за мъчителите на животни, търсят престъпната мрежа
10.05.2025 Защитници на животните с пореден протест
29.03.2025 Стотици пловдивчани на протестно шествие, казаха "Не" на насилието
24.03.2025 Слави Трифонов: Нито Перник, нито който и да е град или село заслужават на тяхна територия да са се родили такива изроди
момата е била принудена-навели са я напред и така са я принудили.Ама тя пък не се дърпала.
+1
 
 
Отрепки. Всички “любители” на животни, които обичат пекинези, пудели, дакели и всички кучета, обезобразявани и измъчвани стотици поколения, за се превърнат от вълци в осакатени животни… заслужават същата съдба.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

