|Габриела и Красимир, измъчвали и убивали животни, няма да имат нормална Коледа
Съдебният състав прие, че двамата подсъдими Габриела Сашова и Красмир Георгиев нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели.
Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни.
Поради това съдът връчи днес обвинителния акт и насрочи разпоредителното заседание за 16 януари.
.
