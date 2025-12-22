ИЗПРАТИ НОВИНА
Габриела и Красимир, измъчвали и убивали животни, няма да имат нормална Коледа
Автор: Илиана Пенова 14:02
Софийският градски съд отказа да освободи от ареста двамата задържани за клипчета с мъчения на животни от Перник.

Съдебният състав прие, че двамата подсъдими Габриела Сашова и Красмир Георгиев нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели.

Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни.

Поради това съдът връчи днес обвинителния акт и насрочи разпоредителното заседание за 16 януари.

Още по темата:
14.11.2025 Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
14.11.2025 Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
12.11.2025 Прокуратурата даде на съд садистите, измъчвали животни до смърт. Вземали до 700 евро на клип
29.05.2025 Нов тревожен сигнал от Пловдив за насилие над животни
29.05.2025 Международно разследване за мъчителите на животни, търсят престъпната мрежа
10.05.2025 Защитници на животните с пореден протест
