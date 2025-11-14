ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
Според събраните доказателства, в периода март 2023 г. – декември 2024 г. двамата обвиняеми са заснели и разпространявали множество видеоматериали, показващи измъчване и умъртвяване на гръбначни животни, част от които били предназначени за чуждестранна "публика“.
На пресконференция днес говорителят на Окръжна прокуратура – Перник Албена Стоилова и главен инспектор Трифон Бойчев, началник на сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа“ в ГДНП съобщиха, че срещу двамата са повдигнати три обвинения: за престъпно сговаряне с цел извършване на престъпления в страната и чужбина и получаване на имотна облага; за жестоко отношение и причиняване на смърт на гръбначни животни, извършено в условията на продължавано престъпление, като са установени 19 отделни деяния; за създаване и разпространение на порнографски материали със садистично съдържание, също в условията на продължавано престъпление, включващо 15 деяния.
Предвидените наказания включват лишаване от свобода над 3 години за първото престъпление, както и от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева за престъплението по отношение на порнографските материали.
Двамата обвиняеми са задържани под стража и с внасянето на обвинителния акт са приведени в място за лишаване от свобода. Очаква се съдът да насрочи разпоредително заседание. Това съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".
В хода на производството са събирани и доказателства, свързани с пране на пари. Материалите по този аспект са отделени в самостоятелно дело, по което разследването продължава. От прокуратурата и полицията подчертаха значението на установяването на евентуални купувачи на материалите за изясняване на престъплението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се ...
14:24 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025
Бивш служител на НСО за видеото до Пловдив: Шофьорът нито намаляв...
12:35 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS