ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Прокуратурата даде на съд садистите, измъчвали животни до смърт. Вземали до 700 евро на клип
Автор: Илиана Пенова 18:32Коментари (0)112
©
Окръжна прокуратура – Перник предаде на съд  26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев по дело за проява на жестокост и причиняване на смърт на животни, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Днес, 12.11.2025 г., Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт към тях, по дело за сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления по чл. 325б, ал. 2 от НК и по чл. 159, ал. 4 от НК; за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост; за създаване на порнографски материали (по смисъла на чл. 93, т. 28 от НК).

Габриела и Красимир се запознали през 2022 г. и след известно време станали интимни приятели.

Двамата обвиняеми установили наличие на платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат видеоматериали с порнографски сцени със садистичен и мазохистичен характер, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Констатирали търсене на видеа с такова съдържание.

Към онзи момент обвиняемите разполагали с ограничени финансови възможности. Осъзнавайки наличието на пазар за видеоклипове със садистичен и мазохистичен характер и перспективи за получаване на големи приходи на парични средства от тяхното създаване и разпространение, Красимир и Габриела решили да заснемат видеоклипове с такова съдържание и да ги продават в интернет.

За целта обвиняемата Габриела Сашева закупила различни вещи - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и дълъг нож тип "мачете“.

Двамата се снабдили и с дребни гръбначни животни – морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Някои от тях закупували от зоомагазини, от борси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет.

В периода от м. март 2023 г. до м. декември 2024 г. обвиняемите заснели множество видеофайлове, съдържащи сцени на измъчване и умъртвяване на животни.

В заснетите от обвиняемите видеоклипове с такова съдържание Габриела използва изрази на английски език, което доказва предназначението им за разпространение сред международна аудитория.

През същия период обвиняемите заснели и видеофайлове със съдържание, представляващо порнографски материали съгласно легалната дефиниция, дадена в Наказателния кодекс. Те представлявали сцени на сексуален садизъм и мазохизъм, както и похотливо показване на мъжки полови органи, в които били заснели самите себе си.

За продажба на файловете в интернет Габриела регистрирала канал в мобилното приложение Telegram. В него тя публикувала заснетите видеоклипове с порнографско и краш-фетиш съдържание, завършващи с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни, които били достъпни срещу заплащане.

В същия канал обвиняемата обявила, че е готова да заснема специални видеа по индивидуална поръчка на клиент, които да са достъпни само за него. В приложения ценоразпис на английски език посочила сумите за поръчкови видеа в диапазона от 130 до 700 евро в зависимост от вида на животното, както и за заснемане на видеа с порнографско съдържание. Указани били и начини на плащане за достъп до видеата – чрез системата Revolut и Рaypal, както и биткойн адрес.

Обвиняемият Красимир също имал профил в Telegram, чрез който съдействал за разпространение на канала на Габриела в различни групи.

Престъпният сговор между двамата съществувал до м. декември, когато е заснето последното видео с умъртвяване на животни.

През м. март 2025 г те са били привлечени в качеството на обвиняеми за престъпните деяния, извършени от тях в гр. София и гр. Перник.

По делото са извършени претърсвания и изземвания, освидетелстване, назначени са и са изготвени експертизи – биологични, ДНК, морфологични, компютърно-технически и аудиовизуални художествени, психиатрични и психологични.

С внесения днес обвинителен акт обвиняемите Красимир и Габриела са предадени на съд. Понастоящем двамата са с мерки за неотклонение "задържане под стража“.

Предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.


Още по темата: общо новини по темата: 26
29.05.2025 »
29.05.2025 »
10.05.2025 »
29.03.2025 »
24.03.2025 »
23.03.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Прегазилият кучето в кв. "Разсадника" е обвинен за умишлена жесто...
15:46 / 12.11.2025
Сиромахов: За 40 стотинки ли сте готови да продадете свободата си...
14:33 / 12.11.2025
Дете е блъснато от трамвай, районът е отцепен
14:34 / 12.11.2025
Президентът наложи вето на закона за "Лукойл"
14:19 / 12.11.2025
Д-р Иванов: Има сирена по 25 лв./кг, които не са истински
14:44 / 12.11.2025
Ръст във винопроизводството през 2025 година
13:38 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
Задържаха двама, причинили смърт на животни по особено жесток начин
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: