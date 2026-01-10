Габриела Руменова за превалутирането: Освен че има такса за теглене, в много случаи има и процент от сумата, която остава за банката

© Plovdiv24.bg Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Габриела Руменова, основател на онлайн платформата "Ние, потребителите".



Има ли търговци, които вече се опитват да мамят с въвеждането на еврото, и за какво да бъдат бдителни хората?



Има различни сигнали в онлайн пространството, дори не само в социалните мрежи, които изразяват съмнения, че едни или други търговци не превалутират правилно, например, или че има разминаване в цените, които потребителите са виждали преди Нова година, и в първите дни на Новата година. Това следва да бъде проверено от компетентните институции и да се произнесат дали има икономически обосновани предпоставки за такова поскъпване, когато става дума за това, и дали действително тези етикети, които циркулират в онлайн пространството с разминаване в стойностите - в левове и в евро, в един етикет, са реални или пък са фалшиви, защото знаем, че гражданите понякога създават нереални изображения. И тук моят апел към хората е всички ние да се стремим към това да се подпомагаме към един друг, а не да се всява излишна паника, защото това само разконцентрира енергията на всеки един от нас и стават много по-големи рисковете за злоупотреби.



А какво ще кажете за онлайн търговията? Там като че ли е по-голяма е вероятността да бъдем измамени?



Така е, права сте, защото там всичко е много по-динамично. Дори мога да дам за пример един сайт, който установих по време на празниците. Той беше абсолютна измама. В последствие се оказа, че дори банки, през които са извършвани плащанията, защото той не дава възможност за наложен платеж, са получили много сигнали от потребители и са стопирани парите, които са преведени, за да може да се извърши уж покупката. Сега този сайт вече, макар и в онлайн пространството да е запазено името на бранда "Мира София", когато човек влезе на страницата, вижда, че брандът е друг, че има съвсем други изображения, различни. Всъщност се очаква, че за кратко време, особено по празниците, когато хората са повече в интернет заради повечето време, с което разполагат, да се подлъжат и заради кампаниите за намаления, които са обявяват в такъв тип платформи, да направят покупки и докато се разчуе, че има някаква измама или проблем, търговецът - измамник, да акумулира много печалби неправомерно.



Какво да гледат хората, за какво да внимават, когато пазаруват онлайн?



Първо да видят кога е създаден сайтът. Този специално беше създаден тази година, което е изключително подозрително. В практиката е доказано, че най-много измами стават през новосъздадени платформи. Разбира се, това не е единственото, защото всеки един търговец може да реши във всеки един момент да се появи на пазара, но трябва да гледаме и дали има информация, не само една форма за обратна връзка или имейл, а също така и телефон за реална връзка и физически адрес, каквито в този случай липсваха и в много други такива, когато има измами. Другото нещо е да има подробна информация за това как се реализират две от основните права на потребителите. Едното е на връщане в рамките на поне 14 дни, както законът предвижда. А другото е правото на рекламация, когато стоката е дефектна. Това право е до 2 години от закупуването и също трябва да има установен ред, който да е известен отнапред за потребителите и описан в общите условия. Това са много важни индикатори.



Моят съвет е хората контролно, дори преди да извършат покупката, дори да нямат някакви специални въпроси, да опитат да осъществят връзка, когато има такъв телефон, с лице, което трябва да е представител на търговеца, и да му зададат няколко контролни въпроса, за да се уверят, че действително това е магазин, който иска да продава стоки или услуги.



Има още нещо, което в момента буди недоумението на хората. При някои търговци цената е показана първо в евро, после в лева, при други е обратно. Какви са правилата, как е редно по закон да бъде това?



Тъй като законът не е установил изрично реда, в който да се изписват стойностите в едната и в другата валута, дадена е свобода на търговците, която обаче се ограничава в рамките на разпоредбата. Начинът на представяне на информацията, включително за цената, не трябва да въвежда потребителя в заблуждение. Т.е. тук са недопустими игра с шрифтове, цветове, размери и т.н. Затова моят съвет към потребителите е много да внимават в каква валута е стойността, която гледат, тъй като действително ще се появят разнопосочни практики. Прави впечатление, че от началото на тази година много електронни магазини обърнаха стойностите и поставиха първо тази в евро.



И когато хората се върнат отново на сайта, който са гледали през миналата година, в последните й дни, виждат една цена първо в евро и си мислят, че тя е двойно по-ниска. Те не помнят съвсем може би, ако не са си направили екранна снимка, каква е била левовата равностойност, но със сигурност са убедени, че е по-ниска. И знаете, януари месец е месецът на разпродажбите и много хора могат да се заблудят, че всъщност има намаление, особено когато пък са и две цените.



В момента много хора тичат и бързат, и се ядосват дори, че не са успели да си сменят левовете, които имат. Какво да им кажем, какви места да търсят, за да обменят тези спестени български пари?



Първо да ги успокоим, че съвсем не са закъснели, защото сега е най-благоприятният период за обмен. Знаете, че до Нова година банките предлагаха възможност хората да си внесат спестяванията безплатно в сметките и те в полунощ да бъдат превалутирани, също безплатно и без такси и комисионни, в евро. Обаче сега има една особеност, която хората не трябва да забравят – че когато тръгнат да теглят, освен че имат такса за тегленето, в много случаи има и процент от сумата, която остава за банката. Така че по-хубаво е тези, които не са направили този обмен до Нова година, да се възползват от възможностите, които предлага БНБ, без ограничения във времето и в обема, по официалния валутен курс – 1.95583 лева за 1 евро. Това могат да го направят наистина без ограничения в сроковете. По отношение на търговските банки, обаче – отново по официалния валутен курс, но само в първите 6 месеца на тази година е без такси и комисионни. След това те могат да въведат такси, обаче ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително на сайта си и в салоните, където се извършва обмен, за да може да се информираме. В пощите също може да се обменя.



Там, където няма офиси на търговските банки, т.е. по-малките населени места, хората също ще могат да обменят спестяванията си в левове в брой в евро, но там също има ограничения, че може до 1000 лева на ден на едно лице. Само в отделни пощенски клонове, които са предварително обявени, може да се обменят до 10 000 лева на ден на едно лице, но с предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.



Значи тези, които разполагат с много български левове все още, да следят тези неща. А за кредитите има ли нещо, което да кажем?



Също така, появиха се едни информации, че в момента някои банки слагат такси, когато се извършват преводи в евро.



Със сигурност, когато става дума за превалутиране, банките нямат право на никакви такси, нямат право и на ограничения. Единственото – но то не е ограничение, бих го нарекла особеност, е, че ако се обменят над 30 000 лева на ден, отново трябва да има предварителна заявка до 3 работни дни – това е при банките. А иначе по отношение на другите услуги, които извършват банките – вече знаете, че те винаги са имали такси.



И съответно потребителите трябва предварително да се запознаят с ценоразписите, но е важно също така и абсолютно задължително те да бъдат обявени и сега, в този период на двойното обозначаване, и в двете валути.



Но трябва ли да има такси, когато правим преводи. Да кажем, аз трябва да внеса няколко евро по сметка на друг човек.



За внасянето, ако е внасяне по нашата сметка, по-скоро няма да има такси – такава е практиката. Но когато внасяме по чужда сметка, вече се движим по ценоразписа, който е предварително обявен на всяка една банкова институция.



Има хора, които пък тръгнаха да си подновяват банковите карти и искат да си открият еврова сметка. Това правилно ли е?



То е излишно, защото тези левови сметки, които имаме, автоматично се превалутират в евро и стават еврови, съответно се запазва и IBAN-ът. Пазим и пластиките и продължаваме да работим с тях. Не е необходимо да правим нищо повече от това.



Как ви се струва, като човек, който следи за правата на потребителите, дали плавно преминава този преход от лев към евро у нас?



Струва ми се, че хората започват да се ориентират и даже май изглежда, че има излишна паника, която се всява. Ние може би в желанието си да предоставим цялата информация навреме, непрекъснато да я повтаряме, създаваме едно усещане, че се случва нещо неестествено. А всъщност това е един процес, през който са преминали много други държави. Сега тежката отговорност на нашата страна и на институциите, на контролните органи е да преведат обществото плавно. Да бъдат в помощ и на бизнеса, за да не се налагат допълнителни тежести, които да доведат до административна тежест в работата на търговците, съответно и до по-високи цени за потребителите. Просто да направим така, че всички ние да си помагаме с информация, без това обаче да изглежда като нещо чрезвичайно.



И какво да им кажем на хората, ако забележат нередности? Дайте някакви координати, да чуят, за да може да се предотвратяват навреме тези измами.



Първо, да знаят всички права, които имат, за да може оттам нататък да разпознават нарушенията, да бъдат нетолерантни към случаи на злоупотреби. Понякога търговците няма да нарушават правата умишлено и съзнателно, а може би от незнание, може би от притиснатост от обстоятелствата. Затова първата комуникация нека да е с търговеца, нека да се опитат да уточнят и да преодолеят проблема заедно. Ако обаче не успеят, институциите са следващата стъпка. Комисия за защита на потребителите има най-много функции тук и съответно могат и към "Ние, потребителите" да се обръщат. Защото пък ние правим възможно това всеки един важен сигнал, който засяга много хора, да бъде комуникиран. И от там идват предупреждения и за останалите хора. Могат да ни открият във "Фейсбук" – "Ние, потребителите". Имаме и сайт, който е подарък от наш последовател. Така че нека да разгледат, има и доста полезна информация за еврото, и по други важни потребителски теми.



А как се държат мобилните оператори сега,при превалутирането? Има ли там някакви нарушения, които сте видели?



Тъй като този процес съвпадна и с коледните и новогодишните празници, нещо, което те традиционно правят, се наблюдаваше и сега – да предлагат оферти за нови договори и нови устройства. Това съвпадна също така и с едно решение за промяна на Закона за електронните съобщения – когато мобилният оператор повиши цената в рамките на действащ договор, потребителят да може да се откаже без да внася неустойки. Това е много важно отвоювано потребителско право, за което се борехме четири години. Така че всичко това е в картината за мобилните услуги. И тук е важно потребителите, ако все пак решат, тъй като все още има такива оферти за подновяване на договорите, много да внимават какво пише в общите условия и най-вече в частта, в която се включват предварително безплатни услуги, които са да речем за период от 3 или 5, или 6 месеца и след това вече стават платени и могат да бъдат спрени само при активно действие от страна на потребителя. Това е нелоялна практика и тук обръщам внимание на Комисията за защита на потребителите за пореден път да разгледа тези общи условия и да забрани тази клауза.



Т.е. те продължават да се опитват да ни мамят. Благодаря много за тази информация и се надявам, че бяхме полезни.