Политическа партия ГЕРБ-СДС излезе с официална позиция относно решението на кмета на Стара Загора Живко Тодоров да напусне Изпълнителната комисия (ИК) на формацията. От партията определиха акта му като "личен избор на отговорност“ и подчертаха високата оценка за работата му като един от най-успешните градоначалници в редиците на ГЕРБ.

"В съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора“, посочват от коалицията, допълвайки, че партията вече е започнала задълбочен анализ на изборните резултати от 52-рото Народно събрание, за да идентифицира грешките и областите, в които е необходимо подобрение, информира Zagora24.bg.

Думите на Живко Тодоров от тази сутрин

По-рано днес кметът на Стара Загора изненада обществеността с кратко, но категорично съобщение в личния си профил. В него той обясни мотивите за напускането на ръководния партиен орган:

"Винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора.“

Тодоров, който е кмет на четвъртия по големина град в България от 2011 г. насам, благодари на колегите си за досегашната съвместна работа, като ясно посочи, че местната власт и ангажиментите му към старозагорци остават негов абсолютен приоритет.

Поредна рокада в редиците на ГЕРБ

Оттеглянето на Живко Тодоров е вторият голям удар по кадровата структура на партията след изборите през април 2026 г. Само преди ден бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който бе избран за депутат от Пловдив, също обяви, че се отказва от политиката. Георгиев мотивира решението си с желанието да се върне към научната си кариера и адвокатската практика, подчертавайки, че "политиката не трябва да се превръща в професия“.

Тази поредица от откази на ключови лица от националното ръководство и парламентарната група на ГЕРБ е сигнал за сериозни вътрешнопартийни процеси и преосмисляне на стратегията на формацията след вота.

Живко Тодоров управлява Стара Загора вече четвърти пореден мандат.

Неговата кариера начело на общината започва през 2011 г., като към момента той е един от най-дългогодишните и разпознаваеми кметове на ГЕРБ в страната.

Хронология на мандатите:

Първи мандат (2011–2015): Избран е на 30-годишна възраст, като преди това е бил народен представител в 41-вото Народно събрание.

Втори мандат (2015–2019): Печели изборите още на първи тур с убедително мнозинство.

Трети мандат (2019–2023): Отново е преизбран на първи тур, затвърждавайки лидерските си позиции в региона.

Четвърти мандат (2023–2027): Настоящият му мандат започна през ноември 2023 г., след като бе преизбран с над 55% от гласовете.

Преди местните избори през 2023 г. Тодоров първоначално бе заявил, че няма да се кандидатира отново, но след силна подкрепа от инициативна група граждани и партийното ръководство, той реши да влезе в надпреварата за четвърти път.