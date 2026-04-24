В Изпълнителната комисия на ГЕРБ-СДС е внесена доста изненадваща оставка на един от най-приближените хора на Бойко Борисов. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че се оттегля от ръководния орган на партията. Решението му идва в динамичен политически момент и бе съобщено лично от него в социалните мрежи.

Позиция

Тодоров подчерта, че като човек, който винаги е носил отговорност, е решил да насочи цялата си енергия и внимание към развитието на Стара Загора. "Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!“, написа кметът, с което сложи край на участието си в националното оперативно ръководство на политическата формация, информира Plovdiv24.bg.

Това оттегляне е вторият сериозен удар по кадровата структура на ГЕРБ в рамките на само два дни. Припомняме, че вчера бившият министър на правосъдието Георги Георгиев също направи изненадващ ход, като се отказа от депутатското си място в 52-рото Народно събрание.

Първа оставка

Георги Георгиев, който бе втори в листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив след Бойко Борисов, обясни решението си с желанието си политиката да не се превръща в професия за него. Той вече е подал заявление до ЦИК, че няма да встъпи в длъжност като депутат, за да се фокусира върху новата си книга и юридическата си дейност.

Серията от оставки на ключови и разпознаваеми лица в ГЕРБ повдига въпроси за бъдещата конфигурация в ръководните органи на партията и начина, по който тя ще се позиционира в новия парламент. И Живко Тодоров, и Георги Георгиев бяха смятани за част от "експертното лице“ на формацията и хора с висок обществен авторитет.