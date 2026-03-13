ГДБОП арестува 18 души за насилие, изнудване, заплахи за живота и отвличания
В хода на разследването, продължило близо година, са документирани методите, с които служителите на кредитната къща са действали спрямо длъжници, включително прояви на насилие, изнудване, заплахи за живота и отвличания. Установени са и граждани, пострадали от действията им, които са били подлагани на физически и психически натиск, както и принуждавани да извършват имотни сделки.
Специализираната операция е проведена на 11 март 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура по досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, във връзка с чл. 213а и чл. 214 НК.
При полицейската акция на територията на столицата са извършени 45 действия по разследването – лични обиски, претърсвания на жилища, офиси и превозни средства.
Иззети са близо 30 електронни устройства, над 15 000 евро в брой и множество вещи, сред които палки, боксове, спрейове, белезници, ножове, бухалки, както и множество документи, имащи отношение към разследването. Обезпечени са трезори, ползвани от задържаните. Разпитани са свидетели.
В качеството на обвиняеми са привлечени 8 от арестуваните. С прокурорско постановление задържането им е продължено до 72 часа.
