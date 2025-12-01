Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи

© От днес стартовите пакети с евромонети с българска национална страна могат да бъдат закупени в банковата мрежа. За физическите лица има възможност пакетите, които съдържат монети от всички номинали, да се купят и в "Български пощи". Стойността им е 10 евро и 23 евроцента, което съответства на 20 лева.



В Словакия преминаването към еврото през 2009 г. премина изключително гладко. За това разказва пред БНР Игор Барат, известен в страната като г-н Евро.



"Няма никаква тайна“, казва Барат.



"Процесът мина гладко, защото имаше широк консенсус между политическите партии, експертите и институциите. Всички целеви групи – бизнесът и гражданите – бяха добре информирани. Всеки знаеше какво да очаква и как да се адаптира. Всъщност никой не трябваше да прави нищо специално – просто сутринта можеше да отиде в магазина и да плати както в крони, така и в евро, а рестото беше в евро.“



Според него ключов елемент е била и фината настройка на процеса.



"Важно беше хората да получат заплатите и пенсиите си в евро от първия ден. Всичко се случи прозрачно и с пълна информация за обществото и бизнеса.“



Една от опасенията преди въвеждането на еврото беше достъпът до банкоматите в новогодишната нощ.



"Първоначално банките казаха, че ще им е нужна седмица за настройка, но накрая се оказа, че има дистанционни решения за превключване за секунди. В полунощ банкоматите бяха заредени едновременно със словашки крони и евробанкноти. Превключването стана мигновено и хората имаха достъп до евро веднага“, обяснява Барат.



Интересът към стартовите пакети с евромонети бил огромен.



"Те се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи. Баба и дядо купуваха за внуците си, а децата и родителите – за възрастните роднини. В крайна сметка се наложи да поръчаме още пакети, за да задоволим търсенето. За щастие монетният двор е в Словакия, в град Кремница, и доставката се осъществи бързо.“



Барат подчертава, че промяната на валутата не е водила до инфлация.



"Често обяснявахме на хората, че цените няма да се променят заради еврото. Промяната на валутата е просто математическа операция. Това, което влияе на цените, са икономическите фактори.“



Словакия е въвела и законови мерки срещу спекулации.



"Конвертирането между крона и евро не може да се използва за увеличаване на цените. Търговската инспекция следи за нарушения и налага глоби при доказани злоупотреби. На практика 99,9% от търговците не повишиха цените. Имаше само единични случаи, като директор на училище, който опита да оправдае увеличение на цената на обядите с въвеждането на еврото – за него последва глоба.“