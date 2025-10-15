ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Френски икономист: Единствената промяна за клиентите на банките в България ще бъде преминаването от лев към евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:03Коментари (0)319
©
Присъединяването на България към еврозоната след по-малко от три месеца няма да доведе до съществени промени за банките, вложителите и Българската народна банка (БНБ). Това заяви Доминик Лабуре, председател на Единния съвет за преструктуриране (SRB – ЕСП), по време на пресконференция, посветена на банковото преструктуриране.

Лабуре подчерта, че ЕСП работи ефективно с БНБ от 2020 г., когато страната влезе в Банковия съюз, и в тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ).

"Регулирането на банките в България ще продължи по установения ред, а единствената промяна за клиентите ще бъде преминаването от лев към евро“, посочи той.

Според него възможните макроикономически ефекти като инфлация или ценови промени попадат в компетенциите на ЕЦБ, но от гледна точка на банковия надзор и стабилността на системата не се очакват сътресения.

ЕСП е органът, който разработва и прилага мерки, ако някоя кредитна институция изпадне в състояние близко до неплатежоспособност или във фактическа неплатежоспособност. Той е част от Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), заедно с националните регулаторни органи, и бе въведен преди 10 години в отговор на световната финансова криза от 2008–2009 г. ЕСП и ЕМП представляват втори стълб на Банковия съюз, като първият е Единният надзорен механизъм, който осъществява пряк надзор върху ежедневните дейности на банките.

Банковото преструктуриране, с което се занимава ЕСП, представлява процес, при който компетентният орган преструктурира или закрива банка в тежка криза по начин, който защитава обществените интереси, стабилността на финансовата система и средствата на вложителите, без да се натоварва излишно държавният бюджет.

На пресконференцията Лабуре коментира и перспективите около дигиталното евро. Той предупреди, че липсата на лимит върху средствата, които могат да бъдат държани в дигитални портфейли, би могла да създаде риск при кризисни ситуации. Проучване на ЕЦБ от миналата седмица показва, че 8,2% от депозитната маса в Европа, или около 700 млрд. евро, може да премине към дигитални портфейли, ако лимитът за държане на средства е 3 000 евро.

"Ако няма таван, средствата могат бързо да се прехвърлят от банковата система към дигиталното евро, което би могло да ускори отлива на ликвидност при напрежение. Но това не означава, че цифровото евро ще създаде самата криза – то просто може да ускори нейното развитие“, обясни Лабуре.

Той допълни, че вече се водят разговори в ЕЦБ за определяне на лимити като част от бъдещото политическо решение относно цифровото евро.


Още по темата: общо новини по темата: 1333
14.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
13.10.2025 »
12.10.2025 »
11.10.2025 »
предишна страница [ 1/223 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, ...
11:19 / 15.10.2025
Брокери от Гърция: Много села станаха "български", без проблем ку...
10:52 / 15.10.2025
Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори
11:26 / 15.10.2025
Иво Сиромахов: Тръгнах си в момента, в който ми беше казано да ка...
09:23 / 15.10.2025
Майка и бебе са с изгаряния заради UV лампа
11:24 / 15.10.2025
Чужденец е открит мъртъв във ваната на хотелска стая
09:13 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Разпадането на правителството “Желязков”
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: