|Фрапиращи данни от аутопсията на жертвите от "Петрохан" разкри Красимир Каракачанов
Той съобщи това в ефира на "Евронюз". По време на целия разговор Каракачанов недоумяваше защо фактите по случая се крият.
"Аутопсиите минаха, факт е, че тези хора са се подготвяли за това самоубийство. Факт е, че тримата са се епилирали като момиченца, едно косъмче няма по тях", разкри лидерът на ВМРО.
На въпрос откъде има тази информация, той отговори: "Знам го от мои източници. Щом ви го казвам, значи го знам." Това е версията, която никой не смее да изведе докрай, да не го обвинят, че е хомофоб, подчерта Красимир Каракачанов. И продължи с разкритията:
"Факт е, че за двете момчета – 22-годишният и 15-годишният, са установени хомосексуални контакти, и то буквално дни или ден преди това, което се случи. Установено е през семенната течност кой го е извършил – защо не го кажат? Мълчат, хитруват... страх ги е, да не би някой да ги обвини".
Въпросителните според него са свързани с това кой точно по кого е стрелял. "Сега, дали Калушев е убил двамата, дали 22-годишният е застрелял първо 15-годишното момче... Но по пет от шестте жертви има барутни частици по ръцете. Което показва, че първите трима сами са произвеждали изстрелите. И като видите, че оръжието е тяхно... Извинявайте сега - някой ще ги нареди и ще ги стреля един по един...", допълни с нотка подозрение той.
Според Каракачанов другият случай в караваната също е абсолютно ясен. "И в тази извратена ситуация се оказа, че този случай се използва политически и от двете страни", възмути се той. Колкото до придобиването на оръжия от страна на въпросната дружинка - то е ставала с връзки, смята още Каракачанов.
