|Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
"Откакто сме започнали проверките досега са извършени 6882 проверки – това е от 1 декември миналата година, тогава са направени 700 проверки. Вече са издадени 78 наказателни постановления за сумата в размер на 215 хиляди евро“, каза той.
Това са глоби за необосновано повишаване на цените.
"Масовите проверки са по хранителните магазини, но там където най-много се установява необосновано повишаване на цените, са услугите. Вчера ми казаха за такъв случай във Варна – от 800 лева услугата става 800 евро. Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия там. Там имаше случаи на 600% увеличение в провинцията, не в София“, обясни още Марков пред bTV.
По думите му данните на НСИ за увеличение на цените на услугите съвпадат и с тези на НАП, което говори за "работа в правилна посока“.
Проверктие ще продължат до 8 август тази година. А в следващите празнични дни фокусът ще бъде върху цветята и цветарските магазини.
"Там където забелязваме повишаване на цените като сектор, там ще се насочим“, обясни изпълнителният директор на НАП.
