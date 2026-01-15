ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Финансовият директор на най-големия частен работодател в България: Превърнахме се в най-използвания банкомат в страната
Така финансовият директор на "Кауфланд България“ Цветомир Узунов описа ситуацията в подкаста на Money.bg в първите дни на новата година.
По думите му клиентите масово са депозирали едри левови банкноти – най-често по 50 и 100 лева – и са теглели ресто в евро. Покупките са били със сравнително ниска стойност, а средните сметки – осезаемо по-ниски от обичайните за периода.
Като един от най-големите търговци в страната, "Кауфланд“, заедно с останалите големи вериги, се нарежда сред третото най-предпочитано място за обмяна на валута, след банките и пощите.
"В първия работен ден бях в централен филиал за няколко часа и само за около час се събра цяла пачка от банкноти по 50 и 100 лева. Клиентите бяха обичайните за това време сутрин – около 8 ч., хора, които минават за бърза закуска. Най-често – баничка. Нищо необичайно“, разказва Узунов.
Неочаквана тенденция обаче прави впечатление – сериозен спад в картовите плащания, които по принцип остават най-лесният и най-безопасен начин за разплащане.
Данните показват, че в първите работни дни те са били наполовина, а на моменти дори едва една пета от стандартното ниво. Най-вероятното обяснение – желанието на клиентите да "изчистят“ левовете си срещу евро.
Финансовият директор отправя и важно предупреждение: макар големите вериги да са планирали и заредили значителна евро-наличност, тя няма как да бъде достатъчна, ако всички клиенти настояват да плащат в кеш.
"В този период на годината обслужваме грубо около 200 хиляди клиенти на ден. Ако всеки от тях дойде със 100 лева за една баничка и очаква ресто – нека го сметнем по-просто – около 50 евро, това означава ежедневно да осигуряваме ресто в размер на близо 10 милиона евро. Нещо, което е абсолютно невъзможно“, обяснява Узунов.
2026 г. е специална за веригата, която е не само най-големият частен работодател, но и една от най-големите компании в България, не само заради валутните промени, но и заради 20-годишния ѝ юбилей на българския пазар.
"Общите инвестиции до момента – ако включим вложенията в обекти и свързаната с тях дейност – възлизат на близо 2 милиарда лева. Данъците, осигуровките и заплатите, изплатени в България, са още около 3 милиарда. Така за тези 20 години говорим за приблизително 5 милиарда лева инвестиции“, посочва Узунов.
Инвестиционният план за юбилейната година включва откриване на нови магазини и реновиране на съществуващи, като част от новите обекти ще бъдат в изцяло нови за веригата градове. София остава ключов пазар, а възвръщаемостта на инвестиция в нов обект отнема между 10 и 25 години.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1780
|предишна страница [ 1/297 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НОИ съобщи на каква база ще изчислява новоотпуснатите пенсии
07:45 / 15.01.2026
Важен срок за 5% отстъпка от данъците
07:45 / 15.01.2026
Търговец сам откри фалшифи 100 евро и мъжете, които са му го проб...
07:25 / 15.01.2026
Минусови температури в по-голямата част от страната
06:45 / 15.01.2026
Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
20:52 / 14.01.2026
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, това е правилният подход
22:29 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS