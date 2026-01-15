ИЗПРАТИ НОВИНА
Финансовият директор на най-големия частен работодател в България: Превърнахме се в най-използвания банкомат в страната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:33
©
"Не мога да кажа, че имаше голям клиентопоток, но в периода между 2 и 5 януари вероятно ние, заедно с колегите от другите големи вериги, бяхме най-големият банкомат в страната.“

Така финансовият директор на "Кауфланд България“ Цветомир Узунов описа ситуацията в подкаста на Money.bg в първите дни на новата година.

По думите му клиентите масово са депозирали едри левови банкноти – най-често по 50 и 100 лева – и са теглели ресто в евро. Покупките са били със сравнително ниска стойност, а средните сметки – осезаемо по-ниски от обичайните за периода.

Като един от най-големите търговци в страната, "Кауфланд“, заедно с останалите големи вериги, се нарежда сред третото най-предпочитано място за обмяна на валута, след банките и пощите.

"В първия работен ден бях в централен филиал за няколко часа и само за около час се събра цяла пачка от банкноти по 50 и 100 лева. Клиентите бяха обичайните за това време сутрин – около 8 ч., хора, които минават за бърза закуска. Най-често – баничка. Нищо необичайно“, разказва Узунов.

Неочаквана тенденция обаче прави впечатление – сериозен спад в картовите плащания, които по принцип остават най-лесният и най-безопасен начин за разплащане.

Данните показват, че в първите работни дни те са били наполовина, а на моменти дори едва една пета от стандартното ниво. Най-вероятното обяснение – желанието на клиентите да "изчистят“ левовете си срещу евро.

Финансовият директор отправя и важно предупреждение: макар големите вериги да са планирали и заредили значителна евро-наличност, тя няма как да бъде достатъчна, ако всички клиенти настояват да плащат в кеш.

"В този период на годината обслужваме грубо около 200 хиляди клиенти на ден. Ако всеки от тях дойде със 100 лева за една баничка и очаква ресто – нека го сметнем по-просто – около 50 евро, това означава ежедневно да осигуряваме ресто в размер на близо 10 милиона евро. Нещо, което е абсолютно невъзможно“, обяснява Узунов.

2026 г. е специална за веригата, която е не само най-големият частен работодател, но и една от най-големите компании в България, не само заради валутните промени, но и заради 20-годишния ѝ юбилей на българския пазар.

"Общите инвестиции до момента – ако включим вложенията в обекти и свързаната с тях дейност – възлизат на близо 2 милиарда лева. Данъците, осигуровките и заплатите, изплатени в България, са още около 3 милиарда. Така за тези 20 години говорим за приблизително 5 милиарда лева инвестиции“, посочва Узунов.

Инвестиционният план за юбилейната година включва откриване на нови магазини и реновиране на съществуващи, като част от новите обекти ще бъдат в изцяло нови за веригата градове. София остава ключов пазар, а възвръщаемостта на инвестиция в нов обект отнема между 10 и 25 години.


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

