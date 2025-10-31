ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Финансов експерт коментира положението с държавния бюджет
По думите му дълговата експозиция е добре контролирана и в съотношение дълг държавно управление къмто БВП ако оставяме в рамките на 25-30%, то тогава сме "отличници“, при положение, че 60% е максимумът, който можем да си позволим като член на еврозоната. "Това е една много добра стартова позиция за нас.“ Това, че няма да се променя ДДС, както и че няма изгледи да се променят и подоходните данъци, както и данък "Печалба“ за фирмите, ни поставя в една рамка, която позволява приходната част да се увеличи през осигуровки, посочи той и добави, че такова увеличение е предвидено, като първоначално предложението е за 2-процентни пункта увеличение на осигуровката за пенсии. Според експерта е дошло времето хората на държавна работа, на които досега държавата им плащаше осигуровките, с един плавен преходен период да преминат на 50 на 50, т.е. държавата като работодател плаща половината осигуровки, другата половина си ги плаща държавният служител. "Това би могло да се направи и ще подкрепи допълнително осигурителните ни системи.“
Финансовият експерт е категоричен, че предупрежденията на експертите за свръхдефицит биха се сбъднали, само ако продължи силно експанзионистичната политика по съставяне на бюджета в частта за разходите. "Аз мисля обаче, че сега хората, които правят бюджета в момента, ще го сметнат по-внимателно, тъй като имаше и консултации с МВФ неотдавна, които също напомниха за възможности от реализиране на такъв сценарий,“ посочи Гълъбинов. С влизането на България в еврозоната се очакват повече инвестиции, повече бизнес, с по-голям икономически оборот в нашата държава, което ще попълни и приходната част без да налага вдигането на данъци, смята той: "Това изисква доста повече усилия, и то не само съставяне на бюджета от година за година, но това има някаква по-дългосрочна визия.“
Гълъбинов е категоричен, че казусът с "Лукойл“ ще бъде решен на международно ниво, а за нас е важно рафинерията да продължи да работи така, както е работила и досега, "за да се запазват работните места, да се продължат да си плащат заплати, осигуровки, от компанията да се плащат данъци, и въобще да запазим това, което имаме и към момента като ситуация на пазара на горива,“ посочи той и добави, че това не е заплаха за бюджета, а по-важно да се види каква ще е акцизната политика в новия бюджет и какви възможности има за увеличение и на държавните приходи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 78
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови ограничения по АМ "Тракия" заради ремонти
19:58 / 31.10.2025
Христо Мутафчиев с остри въпроси към Мариан Бачев
18:52 / 31.10.2025
Икономист: Кога ще ги стигнем - китайците и кубинците?
18:52 / 31.10.2025
Кметът на Варна иска делото срещу него да бъде прекратено
19:22 / 31.10.2025
BBC: Пловдив e новият избор на бъдещите лекари от Обединеното кра...
18:51 / 31.10.2025
Нови отсечки измерват средната скорост
17:10 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS