ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Финансов директор на верига магазини: Ние не сме буквалисти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:43Коментари (0)36
© bTV
От понеделник левът вече няма да е валидно разплащателно средство. Търговците ще приемат единствено евро. 

Каква е ситуацията в големите магазини и има ли затруднения там?

Търговците също трябва да връщат ресто единствено в евро. Законът обаче предвижда изписването на цените на стоките да остане в двете валути до 8 август.

Цветомир Узунов, финансов директор на верига магазини, коментира пред bTV, че са осигурени достатъчно наличности евро и имат изградена съответната логистична организация.

"Разбира се, с подкрепата на нашите логистични и банкови партньори. Така че очаквам процесът да мине незабелязано за клиентите и гладко“, коментира той.

"При нас натискът с монети беше в края на миналата година и по естествен път от 1 януари по-скоро се пренасочиха монетите към колегите в банковия сектор", посочи Узунов.

"Ние не сме буквалисти. Отнасяме се с разбиране към нашите клиенти. Разбира се, имаме няколко много екстремни казуса - буквално с торби с пари, които блокират целия процес. Помолили се клиентите да платят по различен начин за стоките си“, коментира той за правилото клиентите да плащат с до 50 монети.

"Колегите са инструктирани да се отнасят с разбиране, защото ситуацията го изисква от всички нас при много крайни случаи. Разбира се, молим клиентите, ако разполагат с друго, да платят. Ако не могат, разбира се, се опитваме да обслужим всички", допълни финансовият директор.

"През януари месец категорично плащанията са в брой. За да си представите, първите дни бяха от порядъка на над 90% в брой – едри купюри лева“, посочи още Узунов.

Той изказа своята благодарност към касиерите за изключителното им спокойствие и усърдност.


Още по темата: общо новини по темата: 1857
30.01.2026 Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
30.01.2026 Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро
състояние
29.01.2026 Какво следва за потребители и търговци от 1 февруари 2026 година?
29.01.2026 Уличното кафе от 60 стотинки на 60 цента
29.01.2026 Скандал на касите на голяма търговска верига! Мъж вилня заради ресто в
евро
28.01.2026 Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
предишна страница [ 1/310 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Драгомир Стойнев: Парламентът се превърна в едно студио на ТикТок...
09:14 / 30.01.2026
Проф. Георги Рачев: Очаква се доста сериозна снежна покривка
08:35 / 30.01.2026
Предложиха да се въведат няколко тарифи на тока
08:26 / 30.01.2026
Последен ден на консултации при президента
07:56 / 30.01.2026
НИМХ: Първо сняг, а после минус 12 градуса
08:00 / 30.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
14:02 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: