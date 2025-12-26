Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс

© Еврото чука на вратата и притесненията не стихват. От 1 януари 2026 г. България официално става част от еврозоната.



"Това е тема на разговор общо взето от началото на лятото, когато започна по-сериозно да се говори за приемането му. Оказа се, че отговаряме на всички критерии и най-вероятно това ще се случи от Нова година. Хората са притеснени какво би се случило с парите им. Това, което виждаме до момента, и това, което показва опитът на останалите европейски държави, е, че няма място за сериозно притеснение. Естествено, винаги има някакви недобронамерени участници на пазара, които се опитват да се възползват, но в повечето случаи процесът е доста плавен и безгрижен", каза пред ФОКУС финансовият консултант Иво Станков.



Той сподели, че от доста време дава на клиентите си съвети, свързани с еврото - как да си държат свободните пари, в каква валута да теглят кредит и т.н. Отговорът на тези въпроси не се е променил през годините - няма особено голямо значение. Това се дължи на фиксирания валутен курс лев - евро.



"Това ще бъде един съвсем плавен, надявам се, преходен период и след това ще продължим да харчим евро. Не мисля, че има някакво място за каквото и да е притеснение, защото ние и до момента бяхме по фиксиран валутен курс, сега по същия този курс ще бъдат обърнати нашите спестявания, задължения и т.н., без да има каквито и да е разходи за нас", увери Станков.



Той отбеляза, че при необосновано повишение на цените, можем да се обърнем към съответния орган, визирайки Комисията за защита на потребителите. По този начин и ние като граждани се борим срещу злоупотреби. Друг съвет, който финансовият консултант даде, е да помислим за това, как да обменим спестяванията си в брой, защото след някакъв момент еврото ще излезе от масово обращение и ще трябва да търсим търговска банка или БНБ.



"Може би кампанията по обяснението на възвеждането на еврото не беше достатъчно ясна и не стигна достатъчно добре до хората. Това, което виждаме като история в останалите държави, които приемат еврото, включително част от тях са източноевропейски бивши комунистически държави като нас, е, че няма някакви сериозни сътресения. Дори да има някаква остатъчна инфлация от самия факт на приемането на еврото, тя е достатъчно ниска, така че на фона на това, което се случи преди 2-3 години, даже най-вероятно няма изобщо да я усетим. Не изключвам някакви наши местни събития, които да са по-странни и извън нормалното, но по-скоро бих казал, че това ще бъде някаква екзотика и рядко би се случило нещо подобно", смята Иво Станков.



"В разговори с хора от последните държави, въвели еврото, немалка част от тях споделят за някакви такива първоначални притеснения – как ще се оправям с новите банкноти, те изглеждат по-друг начин, монетите и т.н., но пък от друга страна, удобството да не се налага да обменяш валута винаги, когато пътуваш където и да е, е огромно. От друга страна, когато си в чужбина и харчиш с карта, таксите за превалутиране на банките не са малки, а това нещо по-нататък няма да го имаме. Така че плюсовете са също доста и те са както за фирмите, така и за физическите лица, за самите нас", каза експертът.