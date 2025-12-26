ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
"Това е тема на разговор общо взето от началото на лятото, когато започна по-сериозно да се говори за приемането му. Оказа се, че отговаряме на всички критерии и най-вероятно това ще се случи от Нова година. Хората са притеснени какво би се случило с парите им. Това, което виждаме до момента, и това, което показва опитът на останалите европейски държави, е, че няма място за сериозно притеснение. Естествено, винаги има някакви недобронамерени участници на пазара, които се опитват да се възползват, но в повечето случаи процесът е доста плавен и безгрижен", каза пред ФОКУС финансовият консултант Иво Станков.
Той сподели, че от доста време дава на клиентите си съвети, свързани с еврото - как да си държат свободните пари, в каква валута да теглят кредит и т.н. Отговорът на тези въпроси не се е променил през годините - няма особено голямо значение. Това се дължи на фиксирания валутен курс лев - евро.
"Това ще бъде един съвсем плавен, надявам се, преходен период и след това ще продължим да харчим евро. Не мисля, че има някакво място за каквото и да е притеснение, защото ние и до момента бяхме по фиксиран валутен курс, сега по същия този курс ще бъдат обърнати нашите спестявания, задължения и т.н., без да има каквито и да е разходи за нас", увери Станков.
Той отбеляза, че при необосновано повишение на цените, можем да се обърнем към съответния орган, визирайки Комисията за защита на потребителите. По този начин и ние като граждани се борим срещу злоупотреби. Друг съвет, който финансовият консултант даде, е да помислим за това, как да обменим спестяванията си в брой, защото след някакъв момент еврото ще излезе от масово обращение и ще трябва да търсим търговска банка или БНБ.
"Може би кампанията по обяснението на възвеждането на еврото не беше достатъчно ясна и не стигна достатъчно добре до хората. Това, което виждаме като история в останалите държави, които приемат еврото, включително част от тях са източноевропейски бивши комунистически държави като нас, е, че няма някакви сериозни сътресения. Дори да има някаква остатъчна инфлация от самия факт на приемането на еврото, тя е достатъчно ниска, така че на фона на това, което се случи преди 2-3 години, даже най-вероятно няма изобщо да я усетим. Не изключвам някакви наши местни събития, които да са по-странни и извън нормалното, но по-скоро бих казал, че това ще бъде някаква екзотика и рядко би се случило нещо подобно", смята Иво Станков.
"В разговори с хора от последните държави, въвели еврото, немалка част от тях споделят за някакви такива първоначални притеснения – как ще се оправям с новите банкноти, те изглеждат по-друг начин, монетите и т.н., но пък от друга страна, удобството да не се налага да обменяш валута винаги, когато пътуваш където и да е, е огромно. От друга страна, когато си в чужбина и харчиш с карта, таксите за превалутиране на банките не са малки, а това нещо по-нататък няма да го имаме. Така че плюсовете са също доста и те са както за фирмите, така и за физическите лица, за самите нас", каза експертът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1527
|предишна страница [ 1/255 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
2026 година може да сложи край на бизнеса на много хора
19:58 / 26.12.2025
Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
19:12 / 26.12.2025
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
13:43 / 26.12.2025
През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с ев...
14:20 / 26.12.2025
Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
12:38 / 26.12.2025
Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри
12:06 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS