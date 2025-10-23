ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фармацевт: Лекарствата без лекарско предписание могат да поскъпват само веднъж годишно
"Регулирането на цените на лекарствата е държавна политика и е доста сложен административен процес", обясни пред NOVA NEWS магистър фармацевтът Светослав Крумов, главен секретар на Български фармацевтичен съюз.
"За да се случи тази промяна, тя трябва да бъде заявена от самия производител. Той преминава през процедура преp Националния съвет по цени и реимбурсиране. Националният съвет сравнява няколко референтни европейски държави и регистрирайки новата цена, гарантира, че това е най-ниската цена в Европа. Това е принципът на ценообразуване в България по отношение на лекарствата, отпускани по лекарско предписание", обясни Крумов.
"По отношение на лекарствата без лекарско предписание, промяната на цената може да бъде заявена от производителя веднъж годишно, като тя не може да надвишава степента на инфлация. И тук се преминава през административна процедура и цената се регулира от Националния съвет. Контролът е изключително завишен, а санкциите са изключително големи за всеки по веригата – от производителя, през търговеца, до аптеката – ако се продава на цени, различни от държавно регулираните", каза Крумов.
Възможно ли е изкуствено увеличение? Възможно ли е решение на конкретната аптека?
"Не, не е възможно. По отношение на лекарствата – необосновано вдигане на цени не може да съществува. Регистърът на цените на лекарствените продукти е публичен. На страницата на Националния съвет всеки гражданин може да се информира за максималната цена на всеки лекарствен продукт", каза Крумов.
