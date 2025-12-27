ИЗПРАТИ НОВИНА
Читател: Открих стара касова бележка от аптека и се ужасих
Автор: Десислава Томева 12:24
Читател на Plovdiv24.bg разкри нещо, което тихо, плавно и без много шум се случва. Удря ни в джоба, но не се усещаме веднага. 2020 година беше една особена година – пандемията от COVID-19. Парите за лекарства бяха най-голямото перо, дори преди храната и сметките. 

Ровейки по стари чекмеджета, нашият читател открил рецепта от ноември 2020 година. По стечение на обстоятелствата, част от лекарствата купува и до днес.

Хванал калкулатора, отворил приложението на същата аптека и установил, че днес пробиотикът е двойно по-скъп. Буквално възкликва "Хора, усетихте ли, че лекарствата ни скочиха с над 50%".

Тръгнахме по следите и установихме:

– Прокомбо /за 2 опаковки през 2020 г./ 20,94 лв. Днес за една опаковка, в същата аптека, плащаме 20,48 лв. 

Вървим по списъка и виждаме, че две от лекарствата дори са поевтинели, останалите са с от 1 до 3 лева по-скъпи.


