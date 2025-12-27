ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читател: Открих стара касова бележка от аптека и се ужасих
Ровейки по стари чекмеджета, нашият читател открил рецепта от ноември 2020 година. По стечение на обстоятелствата, част от лекарствата купува и до днес.
Хванал калкулатора, отворил приложението на същата аптека и установил, че днес пробиотикът е двойно по-скъп. Буквално възкликва "Хора, усетихте ли, че лекарствата ни скочиха с над 50%".
Тръгнахме по следите и установихме:
– Прокомбо /за 2 опаковки през 2020 г./ 20,94 лв. Днес за една опаковка, в същата аптека, плащаме 20,48 лв.
Вървим по списъка и виждаме, че две от лекарствата дори са поевтинели, останалите са с от 1 до 3 лева по-скъпи.
