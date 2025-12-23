По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно

© iStock Фрапиращо увеличение на някои лекарства отчитат през последните месеци фармацевти и клиенти. Данните показват, че поскъпването не е еднократно. Нарастване на цените има основно при медикаментите, които се отпускат по Здравна каса. Причините не са свързани с приемането на еврото, а заради липсата на контрол на цената на производителя, отчитат от фармацевтичния бранш.



Увеличението обхваща както лекарствата, отпускани по лекарско предписание, така и тези без рецепта.



Милчо Багашки: "За кръвно… досега плащах по 20-21 лева, сега стана 34-35 лева тоя месец… Аз ползвам и за кръвно, и за сърце, и за диабет, така че разликата е много, ама много голяма."



Константин Качулев – председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград: "Има фрапиращи случаи, които се увеличават два пъти, три пъти цената на лекарството. Говорим цени, които са в порядъка, били са между пет и 10 лева, в момента са около 20-25 лева."



Най-осезаемо се усеща поскъпването при лекарствата, които се изписват по Здравна каса, а пациентите трябва да доплащат за закупуването им, предаде БНТ.



Константин Качулев – председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград: "Да кажем едно лекарство, което струва 12 лева, касата заплаща десет. До момента пациентът плаща 2 лева. Ако производителят реши да вдигне, и ние съответно търговеца на едро и търговецът на дребно вдигнем цената и тя стане 25 лева, касата продължава да плаща 10 лева, но вече цената за пациента е 15 лева."



От Агенцията по лекарствата заявиха за БНТ, че медикаментите без рецепта нямат фиксирани цени от държавата. Производителят сам предлага цена, а държавата я регистрира, без да я определя.



Константин Качулев – председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград: "Ние сравняваме цени - дали определената надценка, която е по наредби е сложена и тя надвишава или не надвишава, но контрол на производителя колко точно му струва това лекарство, няма никъде."



За да определи стойността на лекарствата покривани от касата, държавата сравнява цените на тези продукти със стойността им в десет други държави и се избира най-ниската. Въпреки това много пациенти вече преценяват кои лекарства са от най-голямо значение за здравето им и купуват само тях.



Стойчо Георгиев: "90-100 лева за лекарства… Много скъпо и то няма за месец - 20 хапчета са. Два пъти на ден пия. Да мисли някакви заместители, нещо, защото не може да се издържи."



Константин Качулев – председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград: "Вчера имах човек, който се върна. Нямаше пари достатъчно в себе си. От рецепта с три медикамента избра да вземе само антибиотика. Това е правилното решение, това е най-важния медикамент."



За да защити гражданите от рязко поскъпване на лекарствата, тази година Министерството на здравеопазването въведе ограничение. Фирмите могат да поискат увеличение на цената най-рано година след последното ѝ одобрение. Дори тогава то ще е строго ограничено, до размера на официалната инфлация или до най-ниската цена на същото лекарство в референтните държави.