|Фалшиви банкноти евро: Как да ги разпознаем?
"Хората трябва да следят за най-общодостъпните знаци - водният знак на банкнотата не е нарисуван, напечатан, а представлява изтъняване на хартията. Има две серии - първата и втората "Европа" имат малки разлики. При новата серия има по-голяма лента за холограмата. При фалшивите по-лесно се бели, по-малко преливат цветовете в самата холограма. Има символи, които се променят, а при фалшивите само бляскат", обясни експертът във фирма за инвестиционно злато и сребро и обмен на валута Иван Мутафчиев в студиото на "България сутрин".
Той изтъкна, че когато човек държи в ръцете си много банкноти, по-трудно може да различи, ако между тях има фалшива.
"Хартията е специфична, на повечето фалшификати е или по-мазна, или като бял лист за рисуване. Усеща се разликата при докосване", каза Мутафчиев.
В ефира на Bulgaria ON AIR гостът поясни, че шансът да попаднем на фалшива еврова банкнота e по-голям от фалшиви левове, тъй като българската валута е в много ограничено производство.
"Повечето фалшифицирани банкноти са с по-малки номинали. Когато човек получи 200 евро, внимава повече. При най-малкото съмнение може да я занесете в реномиран търговец или обменно бюро. Ако установим фалшива банкнота, трябва да я предадем на БНБ", каза експертът.
В момента обменните бюра не са длъжни да обменят еврото по фиксинг, а определят курса на база търсене и предлагане.
"По-добре е да обмените в обменно бюро или банка, отколкото при търговци, които предлагат еврото при по-изкусителен начин", призова Иван Мутафчиев.
Той посъветва хората, които имат пари в брой, да ги инвестират, вместо да ги обменят в евро.
