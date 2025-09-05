Евродепутатка от Хърватия: Някои от продуктите в България са много по-скъпи от средното за ЕС

© След историческото решение на 8 юли, с което България окончателно получи одобрение за присъединяване към еврозоната, Euronews Bulgaria разговаря с хърватската евродепутатка Желяна Зовко за опита на Хърватия при въвеждането на еврото и очакваните икономически и геополитически ефекти за България.



Желяна Зовко поздрави България за решението и подчерта колко важна е промяната за гражданите и бизнеса.



"Откакто въведохме еврото в Хърватия, пътуването стана много по-лесно, правенето на бизнес се улесни, както и възможността за заеми. Инфлацията беше задържана на много ниско ниво, въпреки COVID, финансовата криза и войната в Украйна,“ обясни тя.



Евродепутатката отхвърли тезата, че еврото води до инфлация, подчертавайки символиката на стабилност за икономиката, бизнеса и обменния курс.



Относно инвестиционния климат, Зовко посочи, че въвеждането на еврото е силен сигнал за сигурността на инвеститорите. Тя сподели впечатления от последното си посещение в София, отбелязвайки, че някои продукти са много по-скъпи от средното за ЕС, вероятно заради все още неприетата валута. Според нея мерките за контрол на цените и прозрачност, въведени в Хърватия, могат да послужат като пример и за България.



На въпрос за спекулата при превалутиране на цените, Зовко препоръча двойно изписване на цените – в лева и евро – и призова гражданите да не се поддават на некоректни търговци.



"Доверието, което печелиш, не може да бъде възстановено, ако веднъж го изгубиш. Някои магазини ще затворят, но хората ще се доверят на тези, които останат прозрачни и честни,“ обясни тя.



По отношение на финансовата независимост на България, Зовко увери, че страната няма да я загуби.



"Всички ние губим част от суверенитета си, когато сме част от ЕС, но печелим много повече – възможности, пространство и равнопоставеност за бизнеса и гражданите,“ каза тя.



Евродепутатката коментира и геополитическата ситуация, посочвайки, че ЕС е заобиколен от конфликти и че програмата SAFE предлага възможности за България в областта на отбраната, включително производство на оръжия, дронове и други материали. Тя подчерта потенциала на страната да се включи в тази програма на стойност 150 милиарда евро.



Накрая Зовко засегна и темата за доверието в Европейската комисия. "Всяка политическа група може да повдига въпроси, но няма съмнение, че Комисията има доверие. В условия на криза ЕС защити своите граждани и показа, че това семейство предлага защита,“ заключи тя.



С обединяването с еврозоната, България се очертава като пълноправен член на клуба на европейските държави с укрепена икономическа стабилност, прозрачност и нови възможности за инвестиции и развитие.