ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Евродепутатка от Хърватия: Някои от продуктите в България са много по-скъпи от средното за ЕС
Желяна Зовко поздрави България за решението и подчерта колко важна е промяната за гражданите и бизнеса.
"Откакто въведохме еврото в Хърватия, пътуването стана много по-лесно, правенето на бизнес се улесни, както и възможността за заеми. Инфлацията беше задържана на много ниско ниво, въпреки COVID, финансовата криза и войната в Украйна,“ обясни тя.
Евродепутатката отхвърли тезата, че еврото води до инфлация, подчертавайки символиката на стабилност за икономиката, бизнеса и обменния курс.
Относно инвестиционния климат, Зовко посочи, че въвеждането на еврото е силен сигнал за сигурността на инвеститорите. Тя сподели впечатления от последното си посещение в София, отбелязвайки, че някои продукти са много по-скъпи от средното за ЕС, вероятно заради все още неприетата валута. Според нея мерките за контрол на цените и прозрачност, въведени в Хърватия, могат да послужат като пример и за България.
На въпрос за спекулата при превалутиране на цените, Зовко препоръча двойно изписване на цените – в лева и евро – и призова гражданите да не се поддават на некоректни търговци.
"Доверието, което печелиш, не може да бъде възстановено, ако веднъж го изгубиш. Някои магазини ще затворят, но хората ще се доверят на тези, които останат прозрачни и честни,“ обясни тя.
По отношение на финансовата независимост на България, Зовко увери, че страната няма да я загуби.
"Всички ние губим част от суверенитета си, когато сме част от ЕС, но печелим много повече – възможности, пространство и равнопоставеност за бизнеса и гражданите,“ каза тя.
Евродепутатката коментира и геополитическата ситуация, посочвайки, че ЕС е заобиколен от конфликти и че програмата SAFE предлага възможности за България в областта на отбраната, включително производство на оръжия, дронове и други материали. Тя подчерта потенциала на страната да се включи в тази програма на стойност 150 милиарда евро.
Накрая Зовко засегна и темата за доверието в Европейската комисия. "Всяка политическа група може да повдига въпроси, но няма съмнение, че Комисията има доверие. В условия на криза ЕС защити своите граждани и показа, че това семейство предлага защита,“ заключи тя.
С обединяването с еврозоната, България се очертава като пълноправен член на клуба на европейските държави с укрепена икономическа стабилност, прозрачност и нови възможности за инвестиции и развитие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1257
|предишна страница [ 1/210 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
89-годишният Стефан Цанев: Желанието ми да творя остава непромене...
12:54 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:47 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията...
12:03 / 05.09.2025
Участниците на пазара на имоти ще трябва да преоценят очакванията...
11:25 / 05.09.2025
Борисов: Вместо да кажат "Чичо, извинявай", те го пребиват
11:06 / 05.09.2025
Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 години
11:04 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS