Ето я новата магистрала "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:46
©
виж галерията
В събота - 11 октомври, завършва ремонтът в платното за Бургас на 8 км от АМ "Тракия" в област Пазарджик - между 90-и и 98-и км. Движението на превозните средства ще бъде пренасочено в обновеното платно, като ще има по една лента в посока Бургас и една лента за София. Работата в участъка продължава в платното за София. От стартирането на строителните работи на 24 септември екипите на пътноподдържащото дружество работят ежедневно с максимална мобилизация, за да завършат планираните дейности колкото се може по-бързо и да не се затруднява пътуването на гражданите.

Припомняме, че в момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от АМ "Тракия" и на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 км между 262-и и 273-и км, а от днес - 9 октомври, започна и ремонт в платното за Бургас на 10 км в област Стара Загора между 208-и и 218-и км. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция".

При ремонта в област Стара Загора е спряно движението по пътен възел "Стара Загора" при 208-и км. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ "Тракия" към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. "Чирпан Изток" при км 184+709 по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в област Стара Загора е 31 октомври.

Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия" на "Автомагистрали" ЕАД.

Агенция "Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


