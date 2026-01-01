ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.
Автор: Десислава Томева 13:43
©
Увеличение на заплатите на работещите в БНБ, предвижда бюджетът на банката за 2026 г.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ 1 възнагражденията на работещите в БНБ не може да са по-ниски от тези на работещи със сходни функции в банките в страната. В изпълнение на това изискване се проведе ежегодното проучване за нивата на възнагражденията в банките.

Информацията от него се събира с цел съпоставяне на нивата на възнаграждения на служителите и ръководителите в БНБ с тези на служителите и ръководителите със сходни функции в банките в България и служи за определяне на максимално допустимите възнаграждения (месечни и годишни) на членовете на УС на БНБ и за определяне на минималните средни общи месечни възнаграждения на служителите.

По отношение на ръководителите на БНБ се наблюдава изоставане на възнагражденията спрямо тези на ръководителите в банките в България с 12.12%.

Поради тази причина за 2026 г. са определени нови месечни възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на Управителния съвет на БНБ, които са съответно 70%, 60% и 20% от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките.

В резултат на това месечните възнаграждения на членовете на УС на БНБ са, както следва: за управителя – 15 726 евро; за подуправителите – по 13 480 евро, и за другите членове на Управителния съвет – по 4493 евро.

За обезпечаване на тези промени в бюджета са заложени допълнително 129 хил. евро, пише pariteni.bg. Във връзка с предвиденото в бюджета за 2026 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2026 г. да достигнат, както следва: за група "ръководен персонал“ – 6383 евро, за група "специалисти“ – 3107 евро, и за група "поддържащ персонал“ – 1770 евро.

В изпълнение на нормативните изисквания, регламентиращи заплащането на труда, в бюджета на Банката за 2026 г. са заложени средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите за придобит трудов стаж и професионален опит (по 1% за прослужена година) в размер на 256 хил. евро.

За достигане на нивата на минималната работна заплата за страната от служители, чиито основни възнаграждения са под определения размер за 2026 г., в бюджета на БНБ е заложено увеличение от 2 хил. евро.

Увеличаването на минималната работна заплата ще се отрази и на размера на възнаграждението за по-висока лична квалификация. В Банката има 32 служители с придобита степен "доктор“, като заплащането се определя като процент (25%) от минималната работна заплата за страната, в резултат на което в бюджета за следващата година са предвидени 7 хил. евро.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

