Ето колко ще ни струва шаранът за Никулден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:50
© Plovdiv24.bg
В навечерието на Никулден цените на шарана почти не се променят.

В Кърджали пресният шаран се предлага в големите хипермаркети между 6,99 лв. и 8,99 лв. за килограм, някъде и изчистен. За сравнение, преди година цените са били между 6,49 лв. и 8,89 лв.

Какво предпочитат хората

Много хора предпочитат риба от стопанствата в яз. "Кърджали", въпреки по-високата цена - 12 лв. за килограм. Тя се продава както в специализираните магазини, така и в обекти, предлагащи сготвена храна.

Освен шаран, в търговската мрежа се предлага разнообразие от риба - от Черноморието или с произход от Гърция и други страни. Цените варират от 10-12 лв. за килограм скумрия до над 40 лв. за килограм сьомга.

Риба се предлага цяла или транжирана на котлети, като котлетите са по-скъпи, а в ресторантите готовата пържена риба за празничната трапеза струва над 25 лв./кг.

В Русе традиционният шаран остава най-предпочитан. В големите вериги той се продава на 8,99 лв./кг, а килограм живо тегло в специализираните магазини варира между 10,90 и 12,40 лв. Сомът струва 18,90-20 лв./кг, а чигата - 25 лв./кг.

Повишение има основно при вносните риби като лаврак, ципура и скумрия. Клиентите предимно купуват шаран, а останалите видове се търсят по-рядко.

На Рибната борса и в магазини за топла риба се приемат поръчки за Никулден. Предлагат се шаран, амур, толстолоб, сом и други традиционни речни риби. Цените са стабилни, а най-голямото търсене е два дни преди празника.

Нелегален улов

В Русе през последния месец са регистрирани и случаи на нелегален улов, включително 43 кг шаран и 6 кг толстолоб от яз. "Баниска", както и нарушения по бреговата ивица на река Янтра.

В Разград потреблението на риба е намаляло през последните години заради по-високите цени. Шаранът остава най-търсен и струва 10,50 лв./кг. В магазините се предлага риба от частни водоеми и Тутракан, включително пресни гръцки риби, българска пъстърва и замразена скумрия.

Някои гръцки видове са поевтинели с 2-3 лв., а скумрията е поскъпнала с 4-5 лв./кг.

В Троян цената на живия шаран варира между 11 и 12,50 лв./кг, с около лев повече спрямо миналата година. Други предлагани риби са толстолоб на шайби (18,90 лв./кг), амур (13,90 лв./кг), изчистена пъстърва (8,70 лв./кг), сом и филе от акула. Морските дарове и деликатеси като лаврак и ципура също се търсят, с цени около 25 и 24 лв./кг., информира БТА.

Цените в ресторантите

Във Видин цените на шарана не са се променили - пресният шаран се продава на 10 лв./кг, толстолобът - 6 лв./кг, бял амур - 10 лв./кг, а в хипермаркетите изчистен шаран струва 8,99 лв./кг. В ресторантите пълнен шаран се предлага за 27 лв./кг.

В Силистра шаранът се предлага между 11 и 12 лв./кг, а деликатесният сом струва около 18 лв./кг, а бялата риба - над 20 лв./кг. Всички количества са от развъдници, тъй като дунавска риба през декември няма.

Продажбата на хайвер и морски дарове се увеличава около празника, като клиентите често избират малки екземпляри заради по-ниската цена.

В Сливен цената на живия шаран е 10 лв./кг, с повишение спрямо 8,50 лв./кг през 2024 г. Лавракът струва 23 лв./кг, морският кефал - 12 лв./кг, акула - 15 лв./кг, паламуд - 17 лв./кг, пушен паламуд - 19-20 лв./кг.

В големите вериги изчистеният шаран е 8,99 лв./кг, пъстървата - 10,99 лв./кг, а лавракът - 17,99 лв./кг. Готовите ястия за празника включват пържен шаран за 19,90 лв. за половин килограм и пълнен шаран от 19,90 до 60 лв./кг.

В Свищов цените също са стабилни - жив шаран се продава за 9 лв./кг, толстолоб за 5 лв./кг, а сом за 15 лв./кг.

Предлагат се услуги по изчистване, разфасоване и филетиране на рибата, която идва основно от частни водоеми и рибарници в региона. Най-натоварено е два дни преди празника. В големите вериги шаранът се продава на 6,99-7,99 лв./кг.


