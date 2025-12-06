ИЗПРАТИ НОВИНА
Никулденски курбани за здраве дава ГЕРБ в пет храма в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:45
©
Навръх един от най-почитаните християнски празници – Никулден, структурата на Политическа партия ГЕРБ в Пловдив организира традиционни рибни курбани за здраве в няколко района на града. Инициативата се реализира със съдействието на областния координатор на ГЕРБ и кмет на Пловдив Костадин Димитров и ръководствата на районните организации.

Освещаването и раздаването на храната ще се извършат в дворовете на православни храмове след празничните литургии. Според традицията на Никулден курбанът е рибен и се дава за здраве, надежда и покровителство на Свети Николай Мирликийски Чудотворец.

В район "Източен“ ръководителят на структурата Иван Стоянов и организационният секретар и районен кмет Емил Русинов канят пловдивчани да се присъединят към отбелязването на празника от 10:00 часа в храма "Св. Пророк Илия“. Храната ще бъде осветена от отец Ангел и раздадена след празничната литургия.

В "Северен“ районната организация с ръководител Гошо Къчков организира традиционен рибен курбан в двора на храм "Св. Иван Рилски“ от 10:00 часа.

В район "Южен“ местната структура на ГЕРБ с ръководител Георги Василев ще даде курбан в храма "Света Троица“ от 10:30 часа.

В район "Централен“ ръководителят и кмет на района Георги Стаменов организира отбелязване на Никулден с курбан за здраве в двора на храм "Св. Харалампий“ на 06 декември 2025 г. от 10:30 часа.

В район "Западен“ организацията с ръководител Ангел Славов ще даде курбана в храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ от 11:00 часа веднага след празничната служба.


