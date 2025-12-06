ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защо се пази люспа от шарана за Никулден в портфейла и какво да правим с костите на рибата?
Никулден се посреща задължително с риба,а обикновено шаран. Счита се, че шаранът е слуга на светеца. Когато рибата се почиства, трябва да се внимава къде падат люспите. Ако падната на земята, не бива да се настъпват, защото това носи нещастие и болести.
Голямата кост от главата на рибата в миналото се е пазела за лек срещу детски болести. Дребните костици пък се ползват за късмет.
Според едно народно вярване на Никулден човек трябва да си почисти зъбите с кост от риба, та дори за това да се налага да я извади от боклука.
Люспа от шарана е добре да пази в портфейла си, защото е на пари.
Освен рибата на Никулден се приготвя и обреден хляб. Нарича се още параклис, колак, Никулски хляб или богов. Трапезата се прекадява и от приготвените ястия се раздава на всички в семейството. Всеки трябва да опита поне малко.
В някои краища на България приготвят рибник - рибата, увита и изпечена в тесто. Приготвя се от шаран, лук, чушки, домати, магданоз, чубрица и черен пипер. Тестото се замесва от кисело мляко, сода, сол, яйце, олио и брашно. В разточеното тесто се слага плънката от зеленчуци и риба, завива се, оформя се като риба с глава, тяло с люспи и опашка, и се пече в силна фурна.
Друго предпочитано ястие е пълненият шаран с ориз, орехи и стафиди.
Освен с курбан светецът се почита и с палене на свещи. В Югоизточна България жените палят свещи до иконата на светеца, целуват я и оставят дребни дарове - кърпи, цветя, здравец или пари.
Името Николай означава Побеждаващ. В православния календар свети Никола Мириклийски Чудотворец е известен и като Николай Угодник. Според едно поверие той тайно подхвърлил три кесии с пари в дома на много беден човек. С тези пари беднякът успял да омъжи трите си дъщери. На светеца се приписват множество чудеса, свързани най-вече с живота на моряците и рибарите.
Счита се, че на 6 декември приключва есенно-зимния риболовен сезон. Уловената риба от деня се дава дар на светеца. Всички кораби в морето спират, за да почетат своя патрон светец.
На 6 декември празнуват всички, които носят имената: Никола, Николай, Николина и производни.
