|Курбан за Никулден раздадоха в район "Тракия"
Курбанът бе осветен от отец Ангел, след което бе раздаден на миряните. Проливният дъжд не попречи на стотици граждани да дойдат в храма, за да отбележат Никулден.
"Раздаването на курбан за здраве на големите християнски празници се превърна в традиция за нас. В навечерието на Коледа и Нова година искам да пожелая на всички здраве и щастие, нека има повече радост и светлина в душите ни“, заяви кметът Георги Гатев.
