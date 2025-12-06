ИЗПРАТИ НОВИНА
Курбан за Никулден раздадоха в район "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:25
Навръх Никулден, ПП ГЕРБ и кметът на район "Тракия“ Георги Гатев раздадоха курбан за здраве и благоденствие. Стотици миряни получиха от осветеното ястие по случай празника на Свети Николай Чудотворец пред храм "Свето Преображение Господне" веднага след празничната литургия.

Курбанът бе осветен от отец Ангел, след което бе раздаден на миряните. Проливният дъжд не попречи на стотици граждани да дойдат в храма, за да отбележат Никулден.

"Раздаването на курбан за здраве на големите християнски празници се превърна в традиция за нас. В навечерието на Коледа и Нова година искам да пожелая на всички здраве и щастие, нека има повече радост и светлина в душите ни“, заяви кметът Георги Гатев.


