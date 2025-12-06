ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Изпитана вкусна рецепта за днешното шаранче
Автор: Десислава Томева 09:03Коментари (0)231
©
Традиция в българския дом е да се хапне риба на Никулден. Модерните семейства залагат на сьомга или друг вид по-екзотични за нашите ширини риби, но традиционалистите не минават без шаран на масата.

Рецептата си "откраднахме“ експертите от gotvach.bg. Тя е харесвана от мнозина кулинари.

Необходими продукти:

шаран - около 2 кг пресен

лимонов сок - от 1 лимон

сол

олио - 5 - 6 с.л.

лук - 4 - 5 глави кромид

моркови - 1 - 2 бр.

орехи - 1 ч.ч. почистени, нарязани на едро

червен пипер - 1 с.л.

магданоз - 1 връзка

девесил

чубрица - на вкус

захар - 1 к.л.

чесън - 1 скилидка

сол

черен пипер - на вкус

домати - 800 г от консерва

Начин на приготвяне:

Шаранът се почиства много добре от вътрешностите и от люспите. Измива се внимателно със студена вода отвътре и отвън.

Подсушава се и хубаво се полива със сока от един лимон. Посолява се хубаво отвътре и отвън и оставя в хладилник или на студено за една нощ.

На следващия ден се измива под течаща студена вода и се подсушава. Прехвърля се в добра намаслена тава с подходящ размер спрямо рибата.

За плънката:

Лукът се нарязва на едро, морковите се нарязват на кубчета и заедно се слагат да се запържат в загрято олио. Разбъркват се, за да не загорят.

Щом зеленчуците поомекнат, се добавя и червен пипер и 5-6 супени лъжици от доматите от консерва.

Добавя се една кафена лъжичка захар, за да убие киселината на домата, и се посолява със сол, черен пипер на вкус, 2-3 щипки чубрица и девесил и почистените и нарязани на едро орехови ядки. След няколко минутки плънката се дърпа от котлона и се оставя да поизстине.

Щом плънката се поохлади, шарана се напълва и се зашива. Рибата се полива отгоре със малко олио.

Ако е останала плънка се разпределя в тавата. Добавят се доматите от консерва (обелени и наситнени), нарязания на ситно магданоз, наситнената скилидка чесън, малко вода и леко се разбърква.


Още по темата: общо новини по темата: 9
06.12.2025 Никулденски курбани за здраве дава ГЕРБ в пет храма в Пловдив
06.12.2025 Защо се пази люспа от шарана за Никулден в портфейла и какво да правим с костите на рибата?
05.12.2025 Никулденски курбани за здраве дава ГЕРБ в пет храма в Пловдив
05.12.2025 Спектакъл на добротата с Нептун, Ариел и златни рибки в ДГ "Мирослава"
04.12.2025 Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
04.12.2025 Варненски моряк издаде рецептата за най-вкусния шаран за Никулден
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
07:00 / 06.12.2025
Защо се пази люспа от шарана за Никулден в портфейла и какво да п...
06:30 / 06.12.2025
Гвардеец: Плащат ни 1500 евро на месец, но никой не идва заради п...
20:40 / 05.12.2025
Управленски рокади в bTV, тръгва си ценен кадър
15:38 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: